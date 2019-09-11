公屋聯會：公屋輪候時間料破六年 倡政府全面收回粉嶺高球場

新一份施政報告即將出爐，民建聯提出引用《收回土地條例》發展公營房屋項目，達到公屋3年上樓的目標。公屋聯會今日（11日）舉行傳媒茶聚，稱早於去年已向土地供應專責小組提出有關建議。惟因應近日社會風波，認為多項長遠土地選項未能如期展開，公屋聯會主席文裕明估計公屋輪候時間會升至6年。 他們提出應全面收回粉嶺高球場作興建公營房屋之用，以顯示政府解決民生問題的決心。他們又建議向首置人士提供資助、向輪候公屋人士提供租金津貼，及收購市建局的重建發展項目作資助性出售房屋之用。

民建聯忽然重提以《土地收回條例》發展公營房屋項目，引起外界關注。公屋聯會舉行傳媒茶聚時，提及於去年5月已向當時的土地供應專責小組主席黃遠輝提出相關建議，以公私合營方式發展農地，增建公營房屋。當中認為要同時以土地共享先導計劃及《土地收回條例》收回農地發展。

聯會亦透露，早前與運輸及房屋局副局長蘇偉文會面，就新一份施政報告提出多項建議措施。公屋聯會主席文裕明稱，因應近日反修例風波持續，衝擊政府管治，對展開多項長遠土地供應措施感悲觀，包括土地共享先導計劃及填海計劃等。他稱，雖然最新的公屋輪候時間略有下降，但形容為短暫時間的回落，於無其他土地選項的情況下，估計輪候時間衝破6年「指日可待」。

公屋聯會今日（11日）舉行傳媒茶聚，稱早於去年已向土地供應專責小組提出有關建議。（張嘉敏攝）

他們建議政府應全面收回粉嶺高球場，以高密度的發展規劃，約可提供三萬個公營房屋住宅單位。可提供公屋量足以達成一年的《長策》供應目標，同時可顯示政府於增加公營房屋供應的決心。他們又建議政府主動收購市建局的發展項目，以提供資助性公營房屋。文裕明稱舊區重建為房屋供應的一大來源，認為用作發展居屋能夠平衡社會利盈。此外，他們提及針對工廈消防條例的修訂將於年底出爐，建議政府主動收購全幢工廈，作興建過渡性房屋用途。他們坦言改裝需時，但認為能夠作牽頭作用。

另外，他們建議政府應資助符合居屋白表申請者資格的首置人士，以七折價錢選購私樓單位，並提供約一千個名額。針對輪候公屋人士，政府應將824億的房屋儲備金設立租金津貼基金，以減輕市民負擔。他們又建議房委會鼓勵租置屋邨公屋租户購買單位，及啟動舊屋邨重建。