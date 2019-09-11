【反釋法遊行】官指衝公民廣場指引不適用　吳文遠等8人免入獄

社民連主席吳文遠等與多人於2016年不滿人大釋法，在遊行示威時與警方衝突，最後8人非法集結罪成，案件今(11日)在西九龍法院判刑，吳文遠、林朗彥及鄭沛倫等3人被判入獄14天及緩刑1年，其餘被告則被判60至100小時社會服務令。裁判官在判刑時強調，黃之鋒等涉的公民廣場案，在本案並不適用，而綜觀眾被告的角色，及事件對公眾的影響，認為判緩刑及社會服務令亦合適。

吳文遠(左)及林朗彥(右)被判入獄14天但准緩刑1年。(李慧娜攝)

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公民廣場案在本案發生後才頒下

裁判官黃雅茵判刑時指，黃之鋒公民廣場案的裁決在本案發生後才頒下，故有關涉及暴力非法集結的判刑指引，在本案並不適用。

吳有帶頭角色社服令不適合

裁判官指，雖然沒證據指吳事先策劃事件，但考慮到案件性質、示威者若到達行車線時或會與行駛中的汽車碰撞、吳為當中作出呼籲的帶頭角色等，認為以社會服務令處理並不合適，不過事件對公眾造成的影響較輕，響應呼籲的人數不多，沒有財物損壞及沒人受傷，及後發生雙方拉扯的情況非他能預見，決定予以緩刑。

林朗彥有類同案底

至於就林朗彥的判刑而言，裁判官認為他所涉事件的規模較大、影響較嚴重，其案底的控罪也與本案相同，故社會服務令及罰款不適合，不過考慮到他年紀尚輕、求情因素及認罪等，予以緩刑。

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林淳軒曾患血癌並已反省

裁判官則引述眾志前常委林淳軒的社會服務令報告指，他十多歲時患上血癌，及後康復，他自2016年成為政黨創辦人，但明白從前採用的方法不正確，2017年已中止所有政治聯繫及停止參與社會運動，本案後患上適應障礙症，接受治療至2019年3月。

裁判官指他背景良好，從年少時已積極面對人生，案發時年紀尚輕，因一時衝動犯案，亦因適應障礙症吃了不少苦頭，考慮到他作深切反省，事件沒證據顯示任何人受傷或財產受損，認為適合判處他社會服務令。

其餘被告以其參與角色作量刑

裁判官亦基於案情、各被告在事件中的角色及求情因素等，判處他們進行社會服務令或緩刑。

今日接受判刑的被告：吳文遠、葉志衍、陳文威、盧德昌、周嘉發、林淳軒、鄭沛倫及林朗彥 (年齡24至67歲)，被控煽惑他人參與非法集結、非法集結、襲警、阻差辦公等罪名，除林淳軒及林朗彥認罪外，其餘均是經審訊後被裁定罪成。(詳細判刑看下表)。

吳文遠指是政治檢控

吳在聽取判決後直言，案件屬政治檢控，又提到事發當天警方執法不公，處理不當，而他與示威者當天也曾被警方毆打。吳續指，眼見最近警方拒絕和平示威的申辦，他對未來香港的人權狀況感到憂心，又稱或會有更多市民被「濫捕濫告」。他又指會繼續就定罪進行上訴。林朗彥同批案件屬選擇性檢控，又稱要繼續跟進警方濫權的情況。

2016年釋法引發遊行及衝突

案件發生於2016年，當年10月立法會選舉結束後，政府於10月入稟法院，指青年新政兩成員梁頌恆及游蕙禎的宣誓無效，事件發展至11月初，有傳中央將會作人大釋法。同月6日，民陣舉行反釋法遊行，隊伍遊行至皇后大道中時改變原有路線，轉入銀行街，並沿皇后大道西前往中聯辦，期間吳文遠在干諾道西，突然從行人路爬上及坐在鐵馬上，煽動他人違抗警方命令，爬過鐵馬佔據干諾道西馬路。有示威者響應吳，並嘗試爬過鐵馬及搖動鐵馬約20秒，與警方發生衝突。

上訴庭2017年頒下判刑指引

上訴庭在2017年8月就「雙學三子」黃之鋒、周永康及羅冠聰所涉的「衝公民廣場案」中，就大型示威活動衍生出來的罪行及暴力事件作量刑指引，當時三名上訴庭法官楊振權、潘兆初及彭偉昌均批評有人宣傳「違法達義」的說法，認為是「精神上藐視及凌駕法律」，令社會陷於「無法無天的混亂狀態」，故認為同類案件，在判刑上必須有阻嚇作用，更警告「法庭有可能要採取更具阻嚇力的判刑，以維護法治的尊嚴」，黃等3人，亦由原本判社會服務令及緩刑，改成判入獄6至8月，但終院最後指該指引不應具追溯力，而黃等人在指引出現前犯案，最後黃等三人全部上訴得直及維持原判。

案件編號：WKCC3654/2017