【逃犯條例】調查：近3成白領預計公司收入下降　憂減花紅、裁員

反對修訂《逃犯條例》所引致的示威活動持續逾3個月，本港不同行業亦受反修例風波影響。 香港文職及專業人員總會今日（10日）公佈一項調查顯示，結果顯示，四成受訪者表示修例風波對自身行業造成影響，其中兩成人更表示影響嚴重。有近三成受訪者則指，預期所服務的公司本年度總收入會下降或大幅下降。

工聯會屬下香港文職及專業人員總會（文專總會）於今年8月期間進行「業界前景問卷調查」，調查共訪問4,448名30至59歲在職文職專業及金融從業員。

結果顯示，四成受訪者表示修例風波對自身行業造成影響，其中兩成人更表示影響嚴重。而在預計公司收入方面，26.3%受訪者表示預期公司本年度總收入會下降及大幅下降。而在公司人手需求方面，有六成受訪者表示公司不會增聘人手，甚至會精簡架構及裁員。調查亦發現，有約兩成受訪者預期會被扣減年底花紅及獎金。

近日，國際評級機構惠譽將本港信貸評級由AA+下調至AA，香港證券及期貨專業總會會長王國安指，在社會狀況不穩定下，部分外資或有機會將亞洲區總部由香港遷往新加坡等臨近地區，在市場缺乏信心下，本港金融中心地位恐受威脅。而據工會初步統計，現時已經有約10間券商因營運困難打算結業。

工聯會立法會議員郭偉強指，政府應盡快採取「止暴制亂」措施，本港經濟重回正軌。郭偉強同時提出多項建議，包括為金融從業員爭取拓展大灣區市場，例如容許在深圳設香港保險服務諮詢服務中心；積極研究實施《反傾銷法》以及從業員最低佣金制度；取消CRS《共同匯報標準》，吸引外來投資者。