【逃犯條例】內地客赴港旅遊人數降　文旅部：大家都不願看到

8月正值暑假旅遊旺季，惟本港反對修訂《逃犯條例》的風波未平，令暑假檔期的海外及內地旅客人數節節下降。 對此，國家文化和旅遊部市場管理司司長劉克智周五（23）表態稱，內地赴港旅遊市場受到了影響，人數有所下降，大家都不願意看到。他認為，依法止暴制亂、恢復秩序是香港當前最急迫和壓倒一切的任務。

國務院新聞辦公室23日舉行國務院政策例行吹風會。（國新辦）

國務院新聞辦公室23日舉行國務院政策例行吹風會，會上有記者向文旅部提問稱，就香港當前的情況，有沒有暫停內地居民前往香港旅遊的需要。

劉克智表示，近期發生在香港的遊行示威和暴力活動，已經對香港的法治、社會秩序、經濟民生、繁榮穩定和國際形象造成了嚴重的衝擊和影響。內地赴港旅遊市場受到了影響，人數有所下降，大家都不願意看到。

他還說，遊行示威和暴力活動正在損害廣大香港民眾的利益。依法止暴制亂、恢復秩序是香港當前最急迫和壓倒一切的任務。相信特區政府有能力儘快恢復香港的社會秩序，維護香港繁榮穩定。

文旅部上月底發公告稱，稱鑑於當前兩岸關係，自8月1日起，暫停大陸47個試點城市的居民赴台灣個人遊申請。（資料圖片/視覺中國）

而關於大陸早前暫停47個城市的大陸居民赴台個人遊試點計劃，劉克智稱，這是鑒於當前兩岸關係的決定。他說，民進黨當局不斷推進「台獨」活動，不斷煽動對大陸敵意，挑動兩岸對立，嚴重破壞了大陸居民赴台個人遊試點的基礎和條件。「我們希望兩岸關係早日回到和平發展正確軌道上來，大陸居民赴台旅遊能夠儘快恢復正常、健康的發展局面。」

（國新辦網站、新京報）