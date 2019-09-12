【8.31太子站衝突】消防處記者會加時：有問題就繼續問　盼釋疑慮

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過三個月，8月31日太子站爆發嚴重警民衝突，其後更一度傳出有人死亡的傳言，政府部門曾多次澄清但未有釋疑。立法會議員毛孟靜周三（11日）取得一份當日的行動紀錄文件，質疑消防處點算傷者數目的說法。 消防處今日（12日）再為事件解畫，整個記者會歷時逾兩個半小時，現場多名記者均就當日事故提出各項質疑，副消防總長（總部）陳慶勇亦有一一回答，更表明「如果仲有問題就繼續問埋先，希望大家對呢件事有一個清晰嘅了解，如果有問題就繼續問。」

曾敏霞(左)、陳慶勇(右)再代表消防處交代太子站831事件。(張浩維攝)

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8.31太子站衝突引發的爭議持續近兩個星期，外界就站內傷者人數、警方及救護的處理手法存疑，更一度有傳言指站內有人死亡。消防處早前曾兩度出席記者會：分別是9月2日的警方例行記者會，以及9月10日聯同警方、醫管局及港鐵代表召開聯合記者會，交代當晚傷者情況。於9月2日的記者會上，副消防總長（總部）陳慶勇亦有出席；而9月10日則由消防處高級助理救護總長羅信堂作代表。

陳慶勇：希望大家釋除疑慮

而於今日第三次召開的記者會中，多名記者質疑當日傷者人數，及警方有否妨礙救護員入內，導致延遲傷者獲得救援。當記者會進行逾1.5小時後，新聞主任一度公布記者會即將完結，欲截停記者提問，為記者會「收尾」。不過席上的副消防總長（總部）陳慶勇表示，讓記者盡量發問，稱希望能釋除大家對事件的疑慮，「如果仲有問題就繼續問埋先，希望大家對呢件事有一個清晰嘅了解，如果有問題就繼續問。」最終記者會由2時半開始，至約4時45分結束，歷時超過2.5小時。

陳慶勇(右)指，消防處的同事絕對不會隱瞞死傷者數目。(張浩維攝)

警方曾稱示威者行為延遲救護員入站

而會上消防處亦交代當晚救護員及消防員入內的時序，並承認警方曾多於一次向在場救護員指太子站內沒有傷者。他們承認當晚有增援人員需等待60分鐘才能進站，坦言「救援角度唔係咁好」，稱會盡量溝通及協調。翻看警方於9月2日的記者會的說法，當時警方代表曾指出因有示威者破壞社會安寧，導致太子站封站，令救護員較遲才能進站。