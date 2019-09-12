【8.31太子站衝突】消防處指警方至少2次稱無傷者　無見到死者

反修訂《逃犯條例》爭議持續逾三個月，8月31日太子站爆發嚴重警民衝突，甚至傳出「打死人」流言。政府多個部門先後多次召開記者會澄清事件，惟立法會議員毛孟靜昨（11日）取得一份消防處就太子站的行動紀錄文件，質疑消防處點算傷者人數的說法。 消防處今日（12日）再舉行記者會，副消防總長（總部）陳慶勇強調處方當晚無見到任何死亡個案，「呢個係消防處對香港市民嘅保證。」副救護總長曾敏霞確認當晚警方曾兩度向救護同事稱「站內無傷者」，兩人均指是溝通問題，「並唔係警方阻撓救護員入站。」

陳慶勇強調，消防處成員在當晚沒有見到死亡個案。(張浩維攝)

8月31日晚上，消防處接報4宗與太子站有關的救援請求。最早入站的消防員於11時01分到站內，原定處理一宗火警，該批18名消防員當中有10人擁「先遣急救員」資格，是首批為太子站傷者作簡單包紮的人員；而最早入站的救護員於11時17分到場，至11時30分才有一名救護指揮獲安排入站，再隔一小時才有19名增援救護員獲警方批准入站。毛孟靜昨日公開的消防內部文件顯示，救護員在站外被警方拒絕入站，並稱「站內無傷者」。

警兩度稱站內無傷者 消防：溝通問題需改善

副救護總長曾敏霞今日在記者會確認，當晚警方曾兩次聲稱站內無傷者，包括於當晚11時17分，救護現場指揮到達太子站B1入口要求入站，警方稱站內無傷者；以及於凌晨12時15分，太子站E1出口，有救護同事與警方溝通時，警方再稱無傷者。

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副消防總長（總部）陳慶勇直言「喺救援角度唔係咁好」，但不同意警方是刻意阻撓救護員入站。他又形容事件是溝通問題，有值得改善的空間。第一位入站的救護現場指揮是見習救護主任，曾於晚上11時46分要求地面的救護員入站增援，但至44分鐘後才再有救護員獲警方准許入站。當晚現場拍攝到的片段，可見到有警員在閘外拒絕其他人入站，陳慶勇指不掌握警方的拒絕原因，認為向警方查詢會較公道。

他又透露根據紀錄，救護人員曾於凌晨12時20分要求警方讓6名救護人員到站內增援，至10分鐘後救護員便可入站。

消防：睇唔到有人暈、嘔、或需要CPR

陳慶勇於記者會開始時已表明，消防及救護同事一向會冒生命危險拯救他人，稱當晚太子站內合共有消防處38名同事，絕不可能置死傷者於不顧，強調8.31當晚「並無見到死亡個案，我哋處理嘅7名傷者都係清醒情況下送院，呢個係消防處對香港市民嘅保證。」

他其後被問及有先遣急救員資格的消防員在月台哪個位置救援時，指消防員當時在三、四號月台，近B出口方向的位置照顧傷者，因傷者主要集中於該處。

有直播片段拍攝到，兩名防暴警員在樓梯附近制伏一名「嘔白泡」的傷者，陳慶勇稱印象中並無消防救護的同事在場，他又指問過所有在場消防及救護人員，全部人都表明無見到有「嘔白泡」的傷者個案，又指無同事見到昏迷個案，消防處所處理的7名傷者全部清醒。曾敏霞補充，在太子站事件中，消防與救護同事全程無做過心肺復甦法。

至於會否有傷者在消防或救護人員未抵站前已被人移走，陳慶勇僅指未能回答，亦不會就消防救護見不到的事作任何揣測。

曾敏霞(左)、陳慶勇(右)再代表消防處交代太子站831事件。(張浩維攝)

認延遲送院不理想 將與警方商討改善

被問及需延誤一小時才可增援是否可以接受，陳慶勇僅表示，相信經過今次831事件後，就算有同類型事件，警方應會讓救護同事及早治理傷者，雙方將會商討改善方案。