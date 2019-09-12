【8.31太子站衝突】傷者人數存疑　消防處：因救護主任無帶分類卡

反對政府修訂《逃犯條例》風波未平，8月31日港鐵太子站爆發警民衝突，傷者人數多次變更，更傳出「打死人」傳聞。消防處今日（12日）下午再召開記者會解釋事件，惟副救護總長曾敏霞多次重申傷者會「流動」，人數出現變化「並非罕見」。 曾敏霞又承認，負責初步評估人數的見習救護主任未有帶備檢傷分類卡入車站，加上月台範圍大，導致點算出現困難，現時無法重組事件，「事件已經發生咗，當時唔係一個好詳盡嘅紀錄。」但她強調，「唔係咁理想，但完全無影響病人治理。」

曾敏霞(左)就消防處點算人數不斷出現變化，解釋當晚傷者能夠移動，且負責點算人數的指揮官未有帶同檢傷分類卡入站，致點算人數出現困難。(張浩維攝)

8月31日晚上發生的警民衝突，消防處多次澄清最初點算港鐵太子站的傷者為10人，其後更改至7名傷者，與傷者曾轉換位置有關，但一直未能釋除公眾疑慮，網上更稱最初10名傷者的傷勢分佈分別是6名嚴重、2名普通及2名輕傷；其後改為3名嚴重、2名普通及2名輕傷，質疑3名情況嚴重傷者去向或被帶走。

初步點算有10至15名傷者

副救護總長曾敏霞今日解釋，當晚11時05分消防處接報指港鐵太子站涉及大量傷者事故，11時14分一名見習救護主任以救護指揮官身分到場，與警方及在場職員協調下終在11時30分進入站內，為傷者進行初步評估。16分鐘後，指揮官初步點算有10至15名傷者，0時01分重新點算時只得9名傷者，0時15分再更新人數共有10位傷者，直至凌晨1時02分最終確認有7名傷者需要送院治理。曾敏霞強調，涉事送院的7名傷者全部清醒，且沒有傷者須接受心肺復甦術。

曾敏霞(左)、陳慶勇(右)再代表消防處交代太子站831事件。(張浩維攝)

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對於太子站內傷者人數一直有變，曾敏霞指第一名進入站內點算人數的救護指揮官沒有帶檢傷分類卡入站，令該名同事點算人數有困難。她稱，月台內除傷者同時有被拘捕人士，警方押解傷者期間亦有移動位置，而所有傷者都可以移動，涉事指揮官需在十分大的月台範圍內不停遊走詢問傷者情況，故點算出現困難。

她補充，現場或有傷者因受驚氣促，至「由想睇醫生變做唔睇」，以及被評為嚴重的傷者未必等同行動不便，強調數錯傷者情況非罕見。

曾：無分類卡難重組事件

曾敏霞亦承認最初點算到10名傷者，當中傷勢為6名嚴重、2名普通及2名輕傷。被問及其後為何會由6名嚴重傷者變成3名，曾敏霞隨即回應「其實我都好想知」，續重申負責點算的同事沒有帶檢傷分類卡，致無法重組事件，更稱「事件已經發生咗，當時唔係一個好詳盡的紀錄。」

至於涉事指揮官未帶同分類卡會否違反消防處工作指引，曾敏霞承認，同事沒帶分類卡入站「唔係咁理想，但完全無影響病人治理。」惟她亦表示該名同事沒有想到其後需等待頗長時間，才有同事增援，但指他有手寫傷勢在資料板上，亦有口頭覆述予增援人員。

至於消防處被多次質問警方有否阻撓救護員入站以及延誤救援，副消防總長（總部）陳慶勇稱「喺救援角度唔係咁好」，但解釋是溝通問題、有值得改善空間。同時又指，首位見習救護主任至增援救護員進入站內相隔近1小時，惟當時有消防人員在站內為傷者治理，當中共有10名具急救資格。