【逃犯條例】鄺俊宇批速龍小隊隱藏警員號碼　李家超：制服無位

立法會今日（19日）舉行大會，緊急質詢上周三（12日）警方使用催淚彈、布袋彈驅散示威者的爭議，有議員關注到警方速龍小隊的制服上並沒有警員編號。多名立法會議員批評，警方故意隱藏警員號碼，令市民難以投訴警察濫權；又要求保安局局長李家超問責落台。 李家超回應稱，速龍小隊的工作服只為行動而設計，無位置展示警員編號。不過《香港01》翻看2016年反釋法遊行時的相片，清晰可見當時的速龍小隊制服設有肩章，清晰顯示警員編號。

李家超表示，所有警員身上的服裝有規定的，由警務處按實際需及工作單位配發。（羅君豪攝）

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民主黨議員鄺俊宇在會上炮轟警員「打人打上癮」，多次詢問李家超是否下台，但李未有正面回應。鄺俊宇又指，速龍小隊執勤時沒有委任證，制服上亦沒有警員編號等「記認」，問李會否披露6月12日工作的警員資料，以及日後警員制服會否顯示警員編號。

李家超表示，所有警員身上的服裝有規定的，由警務處按實際需及工作單位配發。他又稱，投訴警察課有辦法查出當日警員是否符合要求，強調已成立特別隊伍優先處理投訴。

鄺俊宇怒斥，警員「打人打上癮」多次詢問李家超是否下台，但李未有正面回應。（羅君豪攝）

警員身份無識別 林卓廷：可否隔住電腦MON，聞下佢咩味

民主黨議員林卓廷對李家超的回應感不滿，表示在記協提交的投訴中，包括有警員拿警棍追打記者、及被警員侮辱等情況，有理由相信當時警方清楚知道記者身份，仍使用不必要的武力及威嚇。他形容，警察全副武裝，卻沒有委任證及警員號碼，斥李家超是否可「隔住電腦MON，聞下佢咩味」。他更質疑，警察是否故意隱藏警員號碼。

李家超稱投訴警察課收到34宗投訴，另外記協提交27宗投訴。他續指，警方已成立專責小隊調查，希望調查可盡快公平、公正完成。監警會代表亦表示，會找出當日工作的警方，調查亦會有監警會人員出席，確保公平、公正。

李續指，每一宗投訴，警方會全面審視證據，確保調查中可找出警方需要的證據。

林卓廷質疑，警察是否故意隱藏警員號碼。（羅君豪攝）

速龍制服無位顯示編號 李家超：資料由警務處提供

曾任監警會委員的民主黨議員黃碧雲指，警員需顯示警員編號，但清場當日速龍小隊穿上無編號的制服，戴上面罩後「只係一嚿黑色嘅嘢」，市民無法得知其身份。

公民黨議員郭榮鏗亦提出規程問題，指相關資料非常重要，提議應休會讓局長準備相關資料。立法會代主席李慧琼稱，並非規程問題，將郭的建議拋予李家超回應，李僅指：「速龍小隊佢哋嘅服飾，我手頭上無呢個資料」，又指應由警方事後提供。

譚文豪又指，有警員不願出示委任證，批評：「影住個樣就可以投訴？你係劉德華嚟㗎？我又唔知你個名。」（羅君豪攝）

公民黨譚議員譚文豪亦指責李家超是「最垃圾嘅局長」，若有人要求其收回言論，他只會「暫緩」該言論，因為現時「暫緩」已等同「撤回」。

他又指，有警員不願出示委任證，批評：「影住個樣就可以投訴？你係劉德華嚟㗎？我又唔知你個名」。他要求當局澄請警員出示委任證，及在制服上顯示警員編號的規定。

李家超稱，警方表示其速龍小隊的特別工作服只為行動而設計，無位置展示警員編號。他強調，這些資料由警方提供。他又指，希望大家理解警方或未能按實際情況出示委任證，若「可以出示但未能出示」，會再按警察通例處理上述情況。

翻看2016年反釋法遊行的相片，當時的速龍小隊制服印有臂章，清晰顯示警員編號。（資料圖片）

雖然李家超強調，速龍小隊的工作服只為行動而設計，不過翻看2016年反釋法遊行時的相片，清晰見到當時的速龍小隊，制服肩膀上印有警員編號。《香港01》上周曾向警方查詢有關速龍小隊制服未有顯示警員編號的問題，惟至今未獲回覆。

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