【中秋節．尋親】60年代被棄青山道　姐妹美國重逢　盼尋母謝親恩

在60年代的香港，生兒育女並不容易，不少基層家庭面對經濟壓力，父母要忍痛將初生子女「轉贈」、「棄養」，一家人從此不再完整、天各一方，甚至終其一生，也未能見親人一面。 在地球另一端的美國，Sonie及Doreen，兩名互不相識、漸步入花甲之齡的「港人」，因着自己是「棄嬰」的身份，最近不約而同地於美國兩個DNA庫尋親，意想不到地令這對素未謀面的親生姐妹重逢。中秋佳節當前，她們擁有同一願望：希望能在港找到父母或其他知道她們故事的親友。 除希望了解當年前被「放棄」的原因，她們更希望的是當面對親生媽媽表達謝意。Doreen說，骨肉分離雖然苦痛，但理解母親當年的決定，或許就是這樣，才令姐妹二人生活得更理想。

Sonie及Doreen同被領養，在美國成功重聚，現希望來港尋回至親。（受訪者提供圖片）

時間回到60年代的香港，在1960年8月10日，一名女嬰於九龍青山道540號梯間被發現，當時女嬰僅兩星期大，身體瘦弱，但膚色红潤；髮黑、 口大、 眼細，身穿白恤及红內褲；她先被送保良局，然後再被送去粉嶺育嬰院，最後由美國家庭收養長大成人，她是姐姐Doreen。

至1961年11月30日早上8時30分，另一個「她」重覆着類似的命運。一名僅3日大的女嬰，被發現遺棄在青山道538號梯間（近香港紗廠），當時女嬰只身穿紅藍格對襟棉襖，被一條破爛白毛巾包著；她後來先被送往保良局，及後於同年12月4日再被送往粉嶺育嬰院，最後被送去美國華僑家庭收養而長大成人；而她就是妹妹Sonie。

Sonie1961年11月30日早上，被發現遺棄在青山道538號梯間(近香港紗廠)。(受訪者提供)

兩宗棄嬰事件只相差一年多，事發地點也相近，兩人皆被送往保良局及粉嶺育嬰院，惟當時誰也想不到，她們竟然是親姐妹，之後的日子都在美國渡過，但命運弄人，近60年來，姐妹二人的人生中幾次交集，皆是相遇卻不相識。

對Sonie及Doreen而言，除了從殘缺不全的文件中，得知自己的根在地球另一端的香港之外，見證她們成長背景及童年的，亦只有數張泛黃而殘舊的老照片。在命運之神的引導下，素未謀面的二人，最近分別各自到兩間不同的DNA庫去「尋親」，正當以為親人「遠」在千里之外的香港，卻原來「近」在美國。

Sonie表示，當初決定到DNA庫尋根，其實從未抱有期望，因此當她獲悉找到親生姐姐時，經過好些時間沉澱思緒，才接受這個突然又意外的現實。至於Doreen，在獲悉檢驗結果之後的數星期，仍然不能接受竟在同一片天空下找到親生妹妹，她曾想過或會找到表親、或一些有關連人，但沒有想過竟然找到「親妹妹」，有一段時間睡醒後，她每日要提醒自己並非活在夢中：「I have a sister」。

Sonie1961年11月30日早上，被發現遺棄在青山道538號梯間(近香港紗廠)。(受訪者提供)

姐妹相認後，她們的共同願望，是能夠在香港找到父親、母親又或任何了解她們身世的親友；思想相對保守的Sonie坦言，找到年齡相近的Doreen或許相對「容易」，但父母生下她們已是差不多60年前的事，年代太過久遠，確實難抱太大希望。

而相對樂觀的Doreen則認為，人海茫茫之中亦能找到Sonie，相信「anything is possible」（任何事皆有可能），有機會找到其他親友；又指親生母親推斷可能已有80歲，但相信她仍健康地生活，等待子女找到她。Doreen又指，除了希望知道當年被棄養的原因，亦希望當面多謝親生媽媽，一切只因她當年艱難的決定，姐妹二人如今才可以在美國過着美好的生活。

Doreen又指，姐妹二人在完成自己家庭的任務後，在花甲之年再找到對方是一個奇蹟，令姐妹二人的人生變得圓滿。

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