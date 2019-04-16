【尋親】中年方知被收養　47歲華僑美國返港尋親　冀與生母飲茶

戰後香港大眾市民生活艱苦，五十年代至七十年代，有家庭會因貧困環境棄養子女，47歲的美籍華裔Dave是當年被遺棄的孩子之一。活到中年，Dave從未曾感懷身世，因他從未知道真相。直至八年前，前女友要求索取其八字算命，他為找出自己時辰八字，才無意間發現自己屬養子的驚人事實。 一生未見過的生父母，成為Dave心中的懸念。本月他偕同親朋戚友由美國返港尋親，只盼能與生母見面，互相認識、了解對方安好，「飲茶」聊天，閒話家常。

Dave一直在收養家庭長大，但從未獲告知養子身份。(受訪者提供)

Dave於1972年2月在香港出生，嬰孩時期已被養父母收養，成為家中獨子。四歲時一家移民美國，落地生根。養父母對他猶如至親，令他一直在充滿愛的家庭長大，從無思疑自己的出身背景，「我相信養父母不說出來，只因為覺得無需要，我們都是一家人。」

女友為算命索出身時間 尋出世紙變領養紙

惟天意弄人，八年前，Dave前女友欲索其生辰八字算命，促使他要找出世紙查證出身時間。因Dave的出身資料一直存放在銀行保險箱，那天遂由父親陪同，一起到銀行查看，他猶記得當日與父親到銀行開鎖，不見出世紙，卻驚見領養紙，那一刻才知悉自己身世秘密。

真相突襲，晴天霹靂，他坦言當下感到好震驚。他頓即詢問身傍的養父，「你打算何時說出來？」對方則淡淡然道，「當你再長大一些。」

人生未見過生父母，身世的懸念，令Dave不時會自我質疑，「我究竟是誰？」（梁鵬威攝）

「究竟我是誰？」

自此，身世的懸念，索繞心中。Dave說，他從無怪責養父母隱瞞身世的決定，對方無私養育，令他更覺感恩。但一生未曾見過生父母，身世不明，令他不時產生自我質疑，「究竟我是誰？」

養母在約20年前去世，他唯有向養父提出返港尋親的念頭，但是對方聽畢感到擔憂，加上自己工作繁忙，故將想法擱置。去年底他被公司解僱，待業日子，成為尋親契機，他再次向養父坦白提出意願，今次對方終於理解並同意。

生母或姓黃或王 曾居於深水埗東京街一帶

本月Dave偕同親朋戚友由美國返港，展開一個月的「尋根」旅程。不過，他掌握的原生家庭資料不多，僅知道自己在油麻地一間留產所出生，生母曾在深水埗東京街一帶居住，姓氏為「黃」或「王」，亦推算她目前年齡約70歲。

另外，Dave或尚有一位比自己大兩至三歲的姐姐，而生父資料則不詳。茫茫人海，單憑姓氏尋親，猶如大海撈針，但他堅持一試，只盼找到生母，互相認識、了解對方安好，「飲茶」聊天，閒話家常，如願足矣。

他坦言，對生母毫無怨念，只盼能與對方一見，「飲茶」聊天，閒話家常，互相了解，就心滿意足。（梁鵬威攝）

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