【尋親】半世紀前被英國家庭收養　「巴域街61號棄嬰」尋親生父母

走在石硤尾街頭，滿街蹣跚老人Claire Martin，手持大疊傳單，專挑白髮者「埋手」。「媽媽，我找我媽媽」，不是推銷、也非惡作劇，這位有一副華人面孔、卻帶著英式腔的半百女士Claire，用半咸淡的普通話吐出呼喚，話音中帶著沉重的期盼。 在50多年前，以港嬰身分出現於英國報章之中，出生時被棄於石硤尾徒置區對岸的醬料舖旁，沒名沒姓，隨後輾轉被英國家庭越洋收養，在異地長大成人。50多年來，Claire心中有個未了懸案，透過尋親組織及電視攝製隊協助下，相隔多年後再踏本港，尋找親生父母足跡，女兒及老公沒法抽空隨行，但仍默默地支持這趟機會微乎其微的尋根之旅：「佢哋知道，呢件事對我何其重要。」

Claire(左)中文不靈光，派傳單尋親時，身旁的尋親組織Look4mama負責人Winnie幫手翻譯。(張浩維攝)

生於1961年12月21日 被棄於巴域街61號樓梯間

傳單上的嬰兒照是58年前的Claire Martin，今天的她，輪廓看起來沒太大變化，但其帶折的鼻樑、眼窩深遽的單眼皮更立體了，也多添數條皺紋，顯示出逾半世紀的歲月留痕。她是英籍華人，但並非「BBC」（british born chinese），兩歲時被英國家庭收養，自此便離開粉嶺孤兒院，搭飛機遠洋萬里，在彼邦定居成長。五十多年後的今天，她今次回來，為了尋親，也旨在追尋自己的身分。



Claire是養父母取的名字，婚後隨夫冠姓，不過對於自己出生時的真實姓名，卻一直不得而知：「我有個中文名，叫林靈芝，不過係孤兒院改的」，出生地更是不明，從取得的出世紙所見，她只知自己在1961年12月21日，被發現於石硤尾巴域街61號樓梯間，是個剛誕兩天的棄嬰。

離開以後，不代表了無牽掛，Claire一直記掛親父母，據當年目擊者左晉龢指，她當時被棄於其舖頭旁，不過現已拆遷，Claire走到附近大廈，坐於一式一樣的樓梯口懷緬。(張浩維攝)

尋親遭友人勸阻 年過半百卻未言棄

連親生父母的名字、甚至連自己姓甚名誰都無從得知，這樣的尋親之旅，根本就是大海撈針，連好友對她的執著也大惑不解，更潑上冷水：「你有好好嘅養父母，有好好嘅教育同事業，依家都有幸福家庭，仲搵嚟做乜？」已年過半百的Claire，卻未肯放棄：「佢哋知道自己姓甚名誰，知道自己爸媽係邊個，知道自己邊度出世，自然視為理想當然。」

她的堅持，或與崎嶇的成長路有關。Claire擁有東方人臉孔、在當時的英國算是異類，Claire甫步進校園，便已受到同輩欺凌、種族歧視；走在街上，甚至會遭其他人出言侮辱：「我養母係白人，養父係華人，自己仲要係領養兒童，當年社會嚟講係好唔光彩」。

Claire成長於不一樣的家庭，雖然回港尋親，但她不忘答謝養父母之恩：她形容養母(右)是英雄，在當時的封建時代，下嫁華裔，更不理教會反對，領養華人棄嬰，遺憾是彼此只共處短短10年，養母便於Claire12歲時猝斃。(受訪者提供)

「非一般」的出身，令Claire的人生波折重重。早在懂事之初，雙親已向她交代身世—兩人結婚多年沒所出，但當時跨種族婚姻不容領養本土嬰兒，他們遂經香港國際社會服務社協助下，將仍在襁褓的稚女接英國的家中。

在60年代，劃時代的港英跨地域領養，引來當地鎂光燈的關注，一份已泛黃的陳年舊剪報，正好攝下養母於機場迎接的歷史一刻。右上角初到英國異鄉的手抱嬰兒，今天滿腔純正英語，更已落地生根，是一女之母，亦與英國丈夫開設人事顧問公司，生活尚算不俗。

年紀漸長 尋親期盼更熱熾

「我活得像英國人，但我知道，自己外表同骨子裡係華人」，養父是華僑後代，卻不諳中文，不時被外人冷嘲熱諷為「黃皮白心」，激發她的不甘，及對自己根在何處的好奇。當年考入知名大學後，她跑去選讀中文，更是班上唯一黃皮膚：「由英國人教，都幾尷尬」，畢業後又赴台灣進修一年，如願闖進華語世界，卻依舊迷茫，只因為「我學的是國語，而唔係廣東話」。

《每日電訊報》報道1962年Claire與本地嬰兒等待英國領養家庭迎接情況，她是身穿中式棉襖的其中一個。(受訪者提供)

這份尋根的盼望，到了千禧年更加強烈。當時世界各地的棄嬰透過網絡「重聚」，她又在養父陪同下追查其領養資料，更相約同路人研究，當中更有人成功與親人團圓。只是，當見到有人可以和親人重聚，自己的親生父母卻杳無音訊，難免感傷。

本來以為緣盡於此，但其後標榜助人尋親的英國節目「Long Lost Family」(失散的家庭) 隨後啟播，她3年前開始報名「排隊」，攝製隊近日隨她回港探個究竟。

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但這趟回港尋親的旅程，可謂波折重重。Claire走訪保良局、社署，皆沒有找到親生父母的音訊，就連50多年前寄住的粉嶺孤兒院，亦於早年遷拆。不過柳暗花明，她感慨自己的出生資料已隨年月散失、尋親恐怕無望之際，卻又皇天不負有心人，50多年前的棄嬰懸案乍現新線索，原來她當年被棄的所在點，是本地醬料老字號「左顯記」的舊址，Claire更成功聯絡上目擊事件的第二代傳人左晉龢。

一甲子過後，Claire成功尋獲當年目擊者左先生(右)，透過其口述記憶，逐步還原真相。旁為左先生兒子。(「左顯記」提供) 71歲的左先生，對事件有依稀印象，這位醬園少東當年只有12歲，他記得舖頭旁的樓梯間，突然發現一名嬰兒：「我阿媽叫伙計打999，之後有警車」，未幾便有女警抵達，將當年是無名棄嬰的Claire抱走。以左先生所知，他是唯一仍在世的目擊者：「老伙計都過晒身喇。」

攝於60年代的石硤尾巴域街，圖右倚在汽水凍櫃的小伙子，正是第二代傳人左晉龢，他當年目擊有嬰兒被棄於舖頭旁的樓梯間，但未見到Claire親生父母蹤影。(「左顯記」提供)

時光回到60年代，當年的石硤尾，是上半世紀老香港的典型草根社區，毗鄰「左顯記」的是和興大押，及一家中式酒樓，對面則是徙置大廈，安置當年木屋區大火的災民。左先生推測，Clarie親父母或有機會居於徒置區，因為貧窮而棄養剛出生的女嬰：「當年可能因為好窮，無錢養啦。」

1960年石硤尾舊照，左邊街尾是巴域街61號、即當年醬料舖所在地，對面則是本港首個徒置區，樓高7層，可見當時大廈內人滿為患。(舊照收藏家許日彤提供)

「最想講我愛你，好掛住你」

屈指一算，Clarie今年已58歲，其親生父務若在世，也至少已「七老八十」，但她仍然渴望奇蹟降臨：「搵得到兄弟姐妹都好」，記者問她可有說話想和素未謀面的親人講？她毫不別扭地說：「最想講我愛你，好掛住你，都想話畀你哋知我生活安好。」，亦坦言諒解當年親生父母的決定，「我知道無一個父母會唔愛錫仔女，係為勢所迫先會咁做。」



滄海桑田，今日的巴域街61號已經變天，進駐​的西醫診所招牌高掛，​訪問這個朝早，她站在街牌前鏡子自我觀照，想像一旦和親生父母見面的一刻：「我想知道，​媽媽係咪好聰明同勤力，又會唔會好似我，咁堅毅不屈，個鼻又係咪同我一樣，生得咁特別呢？」

Claire Martin尋親資料