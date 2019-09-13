【逃犯條例】港大學生會署理會長突呈辭並離港：早前被白衣人藤打

香港大學學生會署理會長黃程鋒提出辭去校內有關職務。他稱於8月30日曾被白衣人以藤條鞭打，為了家人及自身安全，他已離開香港，更說這是一趟「單程」旅程（one-way trip）。他直言不能原諒自己在這段關鍵的日子中離港，更形容這是他「一生的恥辱」（lifelong shame），但事件發生後，他及其家人面臨極大壓力及困擾，期望學生會能原諒及接受他的呈辭。 港大學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩說，港大學生會評議會今日已收到黃的辭職信，將於周六召開會議討論，是否接納其呈辭。

香港大學學生會署理會長黃程鋒表示，日前被白衣人以籐條襲擊，為了自身及家人安全，決定離港及提出呈辭。（資料圖片／李澤彤攝）

遭打傷頸部及左肩 左腕有傷痕

黃程鋒在信中提及，在8月30日凌晨12時左右，他在灣仔修頓場館表演後，曾於軒尼詩道的巴士站候車，惟一名身高約1.75米、戴上口罩的白衣男子突然從後出現，並利用兩條被綁在一起的藤條，揮向他的頸部及左肩。

後來他用右手擋著攻擊，該名男子立即逃跑。他表示，仍今仍能感受被鞭打的痛楚，左腕亦出現傷痕。

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形容襲擊經計劃

黃程鋒認為，這是經計劃的襲擊，絕非個別事件或巧合。在事件發生的24小時內，民陣召集人岑子杰及「光復元朗」遊行申請人鍾健平亦被襲；同時，連同前港大學生會會長孫曉嵐，更有28名示威者被拘捕。

他指經過連月的示威，僅將香港推向「警察國家」（police state），並未有為學生或示威者負責或帶來希望，甚至要他們滅聲。

直言辭職是「一生的恥辱」

黃程鋒說，雖然每日都期望可回港，但因應自己在校內的身份，為了家人及自身安全，他只能選擇離開，又說這是一個艱難的決定。他表示，不能原諒自己在這段關鍵的日子中離港。他又指，每當看到香港的新聞及片段時，都令他很難受；又說現時離港是他「一生的恥辱」（lifelong shame）。他希望，學生會能原諒及接受他的呈辭。

他說，雖然他已離開香港，但這場運動並未結束，他在海外仍會利用一切努力為香港抗爭。

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學生會評議會：行兇者無恥

港大學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩表示，批評行兇者無恥，向手無寸鐵的學生施襲，「學生哥可以做得咩？都係用口講兩句。」眾志副主席鄭家朗上周一（2日）大圍返回寓所途中突遭襲擊，彭則與另外兩間學生代表則於上月中公開表示，從不同渠道收到恐嚇信息，他認為今次黃程鋒遇襲，雖然未知施襲者有否收錢，但相信與反修例政見有關，同時覺得強權勢力透過中間人打壓學生領袖。

彭家浩表示，平日出街會較為謹慎及低調，例如盡量避免走入後巷，亦會戴上質地較硬身的鴨舌帽，以防禦攻擊。雖然目前人身安全受到威脅，但彭明言會堅持大專反修例運動，不會退縮。他指學生會評議會今日已收到黃的辭職信，將於周六召開會議討論，是否接納其呈辭。