【逃犯條例】警方承認無統計警員用警棍次數　只按地區計宗數

為配合應付反修例示威的「踏浪者行動」，警方向休班警員派發伸縮警棍，據悉約有1萬支，做法備受批評，亦有人質疑警方稱每次使用武力後都有報告的可信性。警方由6月9日至今，警員使用警棍多少次？警方行動部警司方志堅承認，並無紀錄每個警員使用警棍擊打的次數，警員提交予上司的報告只會列明使用警棍的地點及原因，並稱如果逐次統計使用警棍次數，並不切實可行。 警方可以向公眾透露的數字更只以「宗數」為單位，會按地點作劃分，例如在黃大仙區發生了2宗事件，而兩處都有使用警棍，統計數字就會顯示警方使用警棍的宗數為2宗。

警方行動部警司方志堅指，會按地點劃分計算使用警棍宗數。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

《程序手冊》列明需詳細報告 警方：不切實可行

根據警方《程序手冊》內容，用警棍警員須報告擊打次數、部位及對方傷勢。早前有民權觀察成員質疑，分發警棍予休班警員更易令警察濫權，又指根據警隊《程序手冊》，每次警員使用完武力要報告，但「警員到底有幾貫徹執行？」

警方行動部警司方志堅今天回應指，3個月來警員到不同地方執法，例如進行推進時，歷時可有1個多小時，期間間竭性使用警棍，如果逐次統計使用警棍次數，並不切實可行，警方如此回應而非顧左右而言他。他又提到，如同2014年佔中後，警方向立法會提交的使用警棍次數，都是以宗數作單位而提交。

對於如何計算使用警棍宗數，他解釋，會按地點作劃分，例如在黃大仙區發生了數宗事件，如龍翔道有非法堵路，而紀律部隊宿舍受破壞，而兩處都有使用警棍，就會當作2宗事件計算。他稱，警方初步已點算了全港有多少處的暴力衝突事件，但仍需時計算同一處有多少宗數，未來計算後，會作出公布。