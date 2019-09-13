【逃犯條例】恒大校長何順文支持設獨立調查委員會　無私查真相

反修例風波下，各界均關注各大學校長對事件取態。恒生大學校長何順文今（13日）午與學生公開對話，形容今次社會事件極之不幸，由政府修例演變成警民對立，故支持成立獨立調查委員會，大公無私地徹查今次事件起因及問題，同時應要回應民間雙普選訴求，向大眾釋出善意。他又認為，林鄭本月撤回修例或許較遲，如果及早提出效果會更好。

恒大校長何順文今日與學生在校園內公開會面，他支持成立獨立調查委員會，大公無私徹查反修例事件真相。（胡家欣攝）

恒生大學校長何順文今午與學生公開會談，現場約有50、60人出席，以教職員佔多。

特首林鄭月娥本月初撤回修例，但仍然未有回應民間其餘四大訴求，何順文認為，今次社會事件「極之不幸 」，由《逃犯條例》修訂演變成警民對立，認為林鄭本月才撤回的舉動或較遲，如果及早提出效果會更好。

現場約有50、60人出席，主要為教職員。（胡家欣攝）

獨立調查委員會不只查警察

何又表示，一直支持盡快成立獨立調查委員會，認為8.18大遊行提出是最佳契機，明白政府要考慮警察部份，但成立委員會有其必要性，能夠大公無私地徹查反修例事件的起因及問題，「唔只係查警察」。

林鄭早前委派監警會成立專責小組調查，他認為獨立委員會可以基建於小組工作作出調查，「例如唔重覆監警會做嘅嘢？」

今屆不應完全不回應雙普選訴求

何又指，對於爭取雙普選訴求，他同意希望盡快落實，「今屆唔應該完全唔回應，話等氣氛好先做。」何認為，民間應提出方案建議，同時要求政府制定落實時間表及路線圖。

至於不檢控及釋放示威者、撤銷暴動定性，何順文認為這兩項爭議較大，但認為可與民間商討，例如釋放示威者部份，在顧及法治精神同時，情況較「輕微」的被捕者會否可酌情釋放，而「性質亦要係大家都過到。」