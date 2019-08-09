【逃犯條例】教大校長張仁良：五大訴求中　政府撤回草案最易做

反修例示威浪潮持續，教育大學校長張仁良今日與師生、校友及教職員展開兩場對話，第二場會面在下午六時半舉行，現場有約50人出席。 下午的見面會上，有校友問及校方對五大訴求如何可為社會降溫意見，張仁良認為政府撤回草案，最易做，亦是釋出善意的第一步；亦有談及警隊是否專業執法的情況，張仁良認為可透過機制表達，但並不泛指監警會，如有證據證實，應尋求司法制度處理。

「撤回」草案是釋出善意第一步

有校友就民間五大訴求提問，指校方認為應如何就此可為社會降溫。校長張仁良表示，五大訴求中以第一項最為易做，即政府撤回草案，是釋出善意的第一步，並就此曾去信特首建議：「政府應用最大誠意，行出第一步，建立對話平台。」他又即場展示《經濟學人》雜誌封面，稱對香港未來感到擔心，重申政治問題應政治解決。

教大校長張仁良與師生第二場見面會，於下午六時半開始。（方家遠攝）

張仁良相信八大校長可商議如何建立跨界別平台

被問及若特首無回覆其信件，校長會否將行動升級，或成立大學校長跨界別會議。

張仁良指，過去不同校長已提出不同方案，大家都期望成立溝通平台，相信八大校長可再商議如何建立跨界別平台，他自己會嘗試去接觸；他又指，下一步可聯繫其他校長商討方案，協助政府溝通，但承認約見是困難，期望八月、九月可以做得到。

學生指，特首不想再聽年輕人聲音，認為年輕人是暴徒，期望校長可承諾計劃的時間表。

若年輕人無希望 社會難向前走

他指，對香港感到心痛及悲傷，香港亦影響年輕人對前程的看法，不少年輕人正面對向上流、樓價高企等問題。他期盼給予年輕人希望，「如果佢哋無希望，社會好難再向前走。」

被問會否去信保安局及警務處正視白衣人無差別打人事件，張仁良指，大家對社會情況感到大壓力，民眾衝突畫面越來越激烈，最理想是不再見到這些畫面。

他指，現時社會持續對立，暴力場面繼續升級，但不會解決香港困局，希望大家能平心靜氣提出「解結」的方法。他又表示，如果在其他場合見到政府官員，會表達以上意見。

若證警隊不專業執法 會尋施法制度處理

張仁良指，在社會機制上，若警隊不能專業執法，可透過機制表達，但並不泛指監警會，如有證據證實，他會尋求司法制度處理。

有學生指，警察不可以因以維持秩序為名，選擇性執法，對不公視而不見；學生續指，有街坊周日到天水圍警署聲援，但卻肆意拘捕市民；元朗恐襲反映鄉黑勾結，卻呼籲學生不再到元朗，是否製造白色恐怖。

對元朗恐襲 張仁良有感「呢個香港唔係我識嘅香港」

張仁良指，明白同學感受，今早見完場後見到一位同學，感受到他的壓力，所以見到社會場面好難受。他重申，元朗恐襲令人覺得「呢個香港唔係我識嘅香港。」

月內會繼續與學生對話

張指，下午會面感到壓力，而經過教大民主牆事件後，不希望同學因此不信任學校，會於在本月繼續與學生對話。他指，自己可做聆聽者，願意聆聽「短暫時間嘅嘢，唔會無永遠。」

署理學生事務處處長甄玉媚表示，輔導服務的資料會保密，校長不會知道學生接受輔導。她希望若有情緒需要，可盡快接受輔導及支援。

有校友問及可否加強輔導教育

有教師校友指，社會議題越來越多，詢問校長可否加強教師尊業守則，以及加強輔導教育。張仁良同意，認為應要加強相關教育及守則，又指已逐步進行。他指，輔導服務越來越重要，現時會鼓勵高年級學生即「組爸及組媽」修讀心理急救課程，以助應對社會狀況。

談及目前社會狀況，張仁良指，勿再「finger-pointing」，教師亦不宜將自身意見加於學生身上，只需要聽取學生意見。

被問及如何看教師在網上發表言論，張仁良指，作為教師需要負責任，需小心言論：至於會否呼籲警方克制執法，張笑言，希望各方克制，但未有直接答允。

張仁良一再表明不參加大埔遊行

有修讀小學常識課程的學生指，欣賞校長聆聽、機制及信任。他指，實習時留意到學生亦關注反修例事件，會擔心如何回應。他指，校長雖堅持保持中立角色，但亦有詢問張會否明日前赴現場。

張仁良指，大學是多元社會，師生參與運動不會阻止及鼓勵，尊重他們選擇權利，但表達意見有很多方法，他選擇去信特首，希望同學尊重其選擇自由。

張仁良：班上平衡政治觀點 應盡力提供證據

該學生再追問，有老師講述議題發展中的事件都被家長投訴，應如何處理。

張指，大學祟尚言論及學術自由，但切忌有「hate speech 」及粗言穢語；他指，在班房上應如何平衡政治及敏感議題觀點，作為教師在討論上應盡力提供證據，不要將政治意見加諸同學身上，而選擇的教材不應偏頗。

被問可否發聲明，捍衛教師表達權利，張仁良未有回應，僅以通識科為例，此科實行有十年，有研究指，不會使學生偏激，強調應以實證為本。

有畢業生認為教育界站得太後 又擔心未知九月能否開學

有育有子女、現職為教師的畢業生指，政府不回應訴求，和理非角色不足夠，令人覺得勇武可補足。他認為，教育界在事件中的角色站得太後，又稱大家均擔心九月能否開學。他指，對於警察違法違規，其實屬是非黑白問題，認為大專學界缺少勇氣表達，只是「打圓場」。

張指，在反修例事件中，教育界並非站得後，前線大部份是學生。作為大學一份子，應向暴力說不，不應姑息及縱容，舉例若見同學衝突，亦會呼籲雙方停手，「我哋係勸架，做中間人角色。」

張指，大學群組有交流，同意應要設立溝通平台，「為香港好，我哋都會做。」

教大副校長（研究與發展）呂大樂指，工會角色可爭取利益，提倡議題，但大學是尋求知識地方，教授與學生有不同意見立場，要容許他們自由表達。

呂指，校長非法官，並不可比法官先判定事情是否有罪。他指，大學非仲裁角色，若校長一判斷事情對與錯，大學還是否具備學術自由的空間。

教育大學校長張仁良今日與師生、校友及教職員展開兩場對話，下午的見面會於黃昏六時半開始。(方家遠攝)

若學生被捕 張仁良指不會容許師生面對不公平對待

被問到若學生因暴動罪被捕，校方會有何回應。張指，不會容許師生有不公平及不合理對待，若有相關情況，應交由司法制度處理，藉此為師生討回公道。

被問作為教育工作者，在社會風波中如何自處，教育論理與實踐間如何平衡。張仁良指，並非法官，不可裁定事件，但相信事件困擾學生，並非三言兩語可教，認為大家迷失方向，自己都無答案，但希望大家可以走出黑暗。

被問及，為何不能去信警方，張指，現時有機制監察是否濫權，應從機制上投訴，明白大家或對機制不信任，但張仁良反問：「寫封信係咪可以解決？」

張仁良重申，社會需要降溫，希望大家可平心靜氣，尋求解決方法出路。

校問教師是否不可表態 張仁良：不應將政治立場帶入班房

有現職小學老師指，教師是否不可表態，因現實上學生會詢問老師看法，例如曾否參與示威，「究竟可否憑良心講？」張仁良指，每人有自己政治立場，教師不應將政治立場帶入班房及教學上，會對學生，特別小學生價值觀有所影響。他指，教學表達要小心，可提正反兩方協助溝通。

呂大樂指，教師有專業角色，不能將自己思想加諸學生身上，若小息時被詢問，老師可以表達自己曾參與運動，但同時可提及不參與運動人士的想法。

建議考慮成立舊生平台 互相交流意見

張仁良指，若有需要，可考慮建立舊生平台，互相交流意見及分享教學經驗與困難。

有畢業生指，教與會遇到學生、家長及各方持份者，教師面對不能說的立場應如何自處。他又指，張能否做一場示範課，開學第一天，教師應如何面對學生對反修例風波的提問。

出席兩場會面的張仁良臉有倦容，他指，明白老師壓力相當大，承認「開學係tough」，又嘆一嘆氣，稱會思考其建議，但笑言自己無持教育文憑。他又稱，課堂教師持守中立是困難，他稱「會與教授傾傾。」