【逃犯條例】前監警會成員張仁良避答警方有否濫權：我唔係法官

反修例示威浪潮持續，教育大學校長張仁良今日與師生、校友及教職員展開兩場對話，第二場會面在下午六時半舉行，有校友問及現警隊是否專業執法的情況，張仁良認為可透過機制表達，但並不泛指監警會，如有證據證實，應尋求司法制度處理；有校友問及作為前監警會前成員，會否認為警方濫權，張仁良未有表達意見，僅稱「我唔係法官。」

會面中，談及警方執法狀況，張仁良指，在社會機制上，若警隊不能專業執法，可透過機制表達，但並不泛指監警會，如有證據證實，他應尋求司法制度處理。

若警隊不能專業執法 應尋求司法制度處理

有學生指，警察不可以因以維持秩序為名，選擇性執法，對不公視而不見；學生續指，有街坊周日到天水圍警署聲援，但卻肆意拘捕市民；元朗恐襲反映鄉黑勾結，卻呼籲學生不再到元朗，是否製造白色恐怖。張仁良指，明白同學感受，今早見完場後見到一位同學，感受到他的壓力，所以見到社會場面好難受。

學生問及會否搜證證明事件不公

此外，會面中亦有學生指，八大校長中只有張仁良是前監警會成員及曾在中策組擔任要職，而嶺大校長鄭國漢曾以監察員身份到現場，詢問校長會否搜證，證明不公事件，張笑言，「咁我可以轉行做警察」。他指，如有場合，自己會向政府官員表達訴求。

被問到會否支持成立獨立調查委員會，張指，若有公開對話平台，可討論委員會組成。被問警方有否濫權，他未有表達意見，僅稱「我唔係法官。」同學隨即批評，「唔係法官都可以判斷！」