【空置稅】陳茂波：樓價仍然高企　新稅項令一手私樓盡快推售

特首林鄭月娥於去年推出六項新房策，包括引入「一手樓空置稅」，向空置超過一年的一手樓單位徵收額外差餉。政府今日（13日）正式就空置稅草案刊憲，地產建設商會發聲明批評為「火上加油」。 財政司司長陳茂波今日（13日）見傳媒時稱，開徵一手空置稅目的為令新落成私樓單位能盡早推出市場。他又稱，雖然社會事件令樓市淡靜，但私樓樓價仍然高企。

陳茂波稱，推出空置稅為將已建成的單位盡快推出市場。（王潔恩攝）

《2019年差餉（修訂）條例草案》，即「一手摟宇空置稅」，為向空置超過一年的一手私人住宅單位徵收額外差餉，而額外差餉的徵收率劃一為目標單位應課差餉租值的兩倍。政府於今日正式刊憲後，地產建設商會發表聲明，稱現時受中美貿易戰及社會衝突影響下，物業市道正在回落，批評政府刻推出空置稅是「火上加油」。商會呼籲政府三思，暫緩空置稅的立法工作。

陳茂波今日出席活動後指出，推出空置稅的政策目標，是希望將已建成的單位盡快推出市場，以滿足市場需要。他又指，雖然近期的社會事件令樓市淡靜，個別地區的樓價更有輕微調整，但私樓樓價仍然高企。

郭榮鏗批評商會說法「無理據」

立法會議員郭榮鏗認為商會的講法無理據，他又稱政府需要推出空置稅解決本港的房屋問題；他估計建制派的商界代表會以拉布方式拖延議案通過，故未知能否於會期完結前通過。至於豁免豪宅的講法，他坦言說法離地，「貴價樓無人買咪減價」，希望商會能再審視房屋問題的嚴峻程度。

林鄭月娥於去年6月宣布，政府計劃就空置的一手私人住宅單位徵收差餉，鼓勵有關單位盡早推出巿場。（資料圖片／余俊亮攝）

引用條例收地非「特別情況」

最近有消息流傳，政府擬引用《收回土地條例》徵收發展商的私人農地建公營房屋。被問及有關消息是否屬真，陳茂波表示，政府過去亦會引用條例收地作公共用途，包括擴闊道路、建公屋等，他又指，在他擔任發展局局長時亦曾在屯門收地，故認為非「特別情況」，更直言：「以往有咁做，日後都會咁做。」

至於「土地共享先導計劃」，他稱發展局曾進行研究工作及準備，相信當局會適時公佈研究結果，並與公眾討論。

已落成但仍未售出的一手樓單位數目由2013年3月底約4000伙，增至去年3月底約9000伙。（ 資料圖片／余俊亮攝）

陳茂波致辭時亦重申，現時本港經濟正面臨下行及內外夾擊。（王潔恩攝） 形容本港經濟形勢險峻 此外，陳在「支援中小企應對經濟挑戰講座」時致辭時亦重申，現時本港經濟正面臨下行及內外夾擊，對中小企業而言，可能比八號風球或十號風球更甚，認為形勢險峻。

他說，除了受外圍經濟因素打擊外，因應近期的社會事件，旅遊、零售及餐飲亦受影響。他說，本來8月份屬於旺季，但訪港旅客跌近4成，個別地區的酒店入住率亦跌逾一半等。至於餐飲業，他稱踏入九月份，但至今未明顯改善。

他認為現時情況艱難，故需要共渡時艱，因此早前已宣布一系列紓困措施，以減輕中小企業的經營壓力等。