政府統計處擬於月中開展住戶開支模式調查　將派訪問員上門調查

新一輪的住戶開支統計調查將於今年九月中展開，，以搜集本港住戶開支模式的最新資料。這些資料將用作更新消費物價指數數列的開支權數。是次統計調查將持續進行一年。統計處將會發通知信到抽中的屋宇單位邀請，其後將會派訪問員上門調查。首批信件將於下周初發出、統計結果將在2021年年中公布。

政府將從下周初向第一批抽中的屋宇單位發出通知信。信件上指定的訪問員會到訪抽樣選中的屋宇單位，向住戶解釋統計調查的目的和所需資料。每位訪問員均會帶備統計處發出的工作人員身份證及委派該訪問員進行是項統計調查的證明書。住戶成員在准許訪問員入屋訪問前，應先小心核對其身分。另外，統計調查搜集所得而能夠識別個別住戶或人士的資料將予嚴加保密，所有資料將只用作統計用途。

新一輪的住戶開支統計調查將於今年九月中展開，所有資料將用作更新消費物價指數數列的開支權數。（資料圖片）

政府統計處每五年進行一次住戶開支統計調查，新一輪的統計調查將於今年9月中開展，並已從全港隨機抽選了約1.3萬個屋宇單位參與這次統計調查。為顧及住戶開支模式的季節性變化，調查將持續一年，而統計期共分為26個統計周期，每一周期為兩星期。每個抽選的住戶只須參與一個周期的統計調查。

住戶開支統計調查的問卷設計，是採用開支日記的形式。每名住戶成員須把每天的開支資料記錄在開支日記內。新一輪住戶開支統計調查的住戶除使用紙張問卷外，亦可在網上填報資料。他們可依照通知信上的資料，登入政府統計處的「網上問卷系統」提交資料。