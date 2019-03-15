【政府工】統計處聘合約訪問員　月薪逾17k　DSE五科合格可申請

政府統計處聘統計員！雖然並非公務員職位，但勝在入職要求不高，對於想打臨時工的打工仔來說是個不錯的選擇。申請人只要在公開考試五科合格，中英文能力過關便即可申請。

政府統計處統計員一職經常請人，兩個月前、半年前都請過人。（統計處宣傳片截圖）

入職條件

統計員的學歷入職條件不高，申請人只要在DSE或會考五科包括中英文，考獲第2級或以上成績，符合語文能力要求，能閱讀及書寫中文及英文；以及能操流利粵語、普通話及英語，便即可申請。

工作內容

訪問員主要負責以下職責：

(a) 向統計調查的受訪者搜集統計資料； (b) 解答有關統計調查的查詢，並就提供資料作統計調查的事宜向受訪者提供協助；以及 (c) 執行其他與外勤工作有關的職務。

政府統計處訪問員招聘詳情。（政府工職位空缺程式截圖）

+ 5 + 4 + 3

需注意一點，成功獲取錄者可能須不定時工作及／或執行大量訪問職務，包括電話訪問及親身拜訪受訪者進行面談訪問。

此職位的截止申請日期為3月21日，不接受網上申請。成功獲取錄者，將按非公務員合約受聘，為期12個月，月薪17, 855港元。

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