【逃犯條例】港大學生會黃程鋒稱受襲、呈辭離港　張翔：關切事件

香港大學學生會署理會長黃程鋒，稱於上月30日被白衣人以藤條鞭打，為了家人及自身安全，現已離開香港，更形容是一趟「單程」旅程（one-way trip）。 港大校方今日（13日）回應指，校長張翔非常關切黃程鋒近日遭遇的困難，稱大學有為黃提供適切支援，並感激黃一直熱心服務校園社群。

香港大學學生會署理會長黃程鋒表示，日前被白衣人以籐條襲擊，為了自身及家人安全，決定離港及提出呈辭。（資料圖片／李澤彤攝）

香港大學學生會署理會長黃程鋒，昨日去信學生會評議會請辭。信中透露，他上月30日凌晨在灣仔一家便利店附近候車期間，突遭一名帶口罩的白衣男子持藤條襲擊，致其右手手腕及頸肩受傷，幸得市民協助，兇徒被喝止並逃走。

黃認為，當時另外兩名候車男子無恙，只有他一人受襲，故估計事件是有計劃的，他擔心繼續留港，其人身安全會受威脅，家人亦為此面臨極大壓力，故決定離港。他形容離開香港及港大學生是人生中最艱難的決定之一，並形容是次屬「單向」旅程（one-way trip）。他稱，不能原諒自己在這關鍵日子離港，形容這是他「一生的恥辱」（lifelong shame)，每當看到香港新聞及片段時都感到難受，但強調在海外會盡力為港抗爭。

香港大學回應事件時，形容校長張翔非常關切黃近日所遭遇的困難，稱校方有為黃提供適切支援，亦向黃一直熱心服務校園社群致謝，校方未有回應黃有否申請休學或有否海外大專院校的協助，只稱大學重申反對任何暴力行爲的立場。