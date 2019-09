世界大學排名港四校齊跌港大排35　機構指政局不穩惟對學習滿熱誠

《泰晤士高等教育》(THE)今日(12日)在香港時間凌晨2時,公布2020年世界大學排名榜,今年繼續有6間本港大學上榜,5間躋身200強。惟當中除了香港大學的微升一位至全球排第35名,其餘上榜院校排名均告下跌或沒有變動,科大排第47名,中大排第57名。 反修例風波仍然持續,THE知識總監Phil Baty認為,政治局勢不明朗及不穩定,對任何地方的大學來說並非正面。但他同時認為,本港大學在學習、追求新知識方面仍是充滿熱誠,「香港仍是一個安全、歡迎外國學者前來的城市。」

《泰晤士高等教育》公布2020年世界大學排名榜,今年繼續有6間本港大學上榜。(資料圖片)

2020年《泰晤士高等教育》世界大學排名榜,囊括來自全球92個國家的逾1,300間院校。香港大學繼續為本港排名最高的院校,全球排第35名,較去年微升一位,亦是排名榜上唯一錄得排名上升的本港大學。然而,以亞洲區院校的表現計算,港大則較北京清華大學、北京大學及新加坡國立大學遜色(見另稿)。

「引文影響力」致港大評分有改善

《泰晤士高等教育》知識總監Phil Baty向《香港01》解釋,港大的排名上升主要原因是「引文影響力」評分有改善,其研究影響力亦相對增加。

其餘本港院校的表現方面,科大及中大分別排第47名及57名,較去年下跌6位及4位;城大及理大排第126名及171名,較去年下跌16位及12位。浸大排第401至500名,沒有變動。

排名機構形容,香港院校在「國際視野」評分獲得極高評分,「引文影響力」表現亦大致良好,但是在教研項目分數上的表現則相對反覆(inconsistent)。

《泰晤士高等教育》編輯Ellie Bothwell表示,香港院校投入大量資源,吸引全球優秀學者及學生,其卓越表現一向備受讚賞,但最新排名表現令人失望,他又認為,香港院校的排名尤其受中國內地院校的強勢影響。

要保持良好排名 須保證仍歡迎留學

《逃犯條例》修訂引發的政治風波由6月持續至今,Bothwell特別指出,「內地與香港的政治未來與關係不明朗(an uncertain political future and relationship with China)」,香港高等院校若要維持良好排名,必須保證香港依然是「歡迎留學的地方(a welcoming place to study)」。

若能取得較佳平衡 中港兩地院校理應雙贏

Baty回覆《香港01》進一步查詢時解釋,香港與英國、西方國家的傳統聯繫,近年中國內地亦就香港院校的研究投入更多資金,令香港繼續保持強勢。他明言,若院校能取得較佳平衡,中港兩地院校理應能達至雙贏局面,「然而,政治局勢不明朗及不穩定,對任何地方的大學來說並非正面(political uncertainty and instability of any kind, in any region, is never positive for universities)。」

Baty警告,政局不明朗將破壞國際人才流動性及維繫合作關係(uncertainty can disrupt the international flow of talent and the forging of partnerships),但他有信心香港院校有足夠能力應對當前挑戰。

雖有衝突 香港對追求新知識仍充滿熱誠

被問及爭議持續會否影響本港大學形象,Baty認為,香港示威畫面經國際媒體廣泛報道後,外國學者或會就香港局勢產生疑問,但他相信有意留港發展的人士會作充足資料搜集,從而會發現本港大學在學習、追求新知識方面仍是充滿熱誠,「香港仍是一個安全、歡迎外國學者前來的城市。」

Baty同時補充,今年7月《泰晤士高等教育》在香港舉行國際高峰會,活動運作十分順暢,未有遇上任何意外,「我們見證上述說法(we have seen this for ourselves)。」

嶺南大學副校長莫家豪估計,反修例風波對本港高等院校有短期影響。(資料圖片)

學者:排名跌或因內地大幅增加教研投資

嶺南大學副校長莫家豪估計,反修例風波對本港高等院校有短期影響,包括部分有意來港的優秀人才、學者或會因此卻步,例如他近日聘請講座教授時,一名美國學者表示對香港局勢有擔憂,同時就香港學界是否仍然專注研究學術存在疑問。

但莫家豪同時認為,社會局勢與大學排名下跌,很難說成是必然後果,而他仍認為香港仍然沒有太大問題,經常跟海外學者及朋友解釋香港仍是很安全;惟他直言,香港院校排名下跌,並非因為沒有進步,而是在中國內地在教研範疇大幅增加投資、新加坡的競爭之下,導致「此消彼長」。他認為香港必須急起直追,對前景不算感到太悲觀,「但如果香港未來五年都無大幅進步,香港高等教育好快就會沉淪落去。」

中大回應指,不同的排行榜各有不同的評分準則,因此產生不同的排名結果。(資料圖片)

香港大學發言人指,一直致力為學生提供優質教育,在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越。港大確信透過實踐其未來願景藍圖,致力成為亞洲的世界級大學,將更提升港大在國際間的聲譽。

科大回應指,一向視排名為參考,以助了解大學的表現,並掌握需要完善的地方。

中大回應指,不同的排行榜各有不同的評分準則,因此產生不同的排名結果,中大將繼續追求教研卓越,以提供優質教育為己任,

城大認為,香港社會近日的紛爭對香港的大學帶來影響,尤其有些非本地的學者及學生取消來港任職、就學或交流。城大又指,國際主要的大學排名榜對各間大學的排名時有變動,城大會參考不同機構所做的排名榜,繼續力求完善。

理大表示,世界上有很多不同的大學排行榜,考慮的因素也不盡相同,評估一所大學成功與否因素眾多,並非單憑排名來衡量。