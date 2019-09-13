范鴻齡獲委任醫管局主席　高拔陞讚管理經驗豐富：能互相補足

有「公職王」之稱的中信泰富前董事總經理范鴻齡於去年12月加入醫管局大會，並在昨日（12日）獲政府委任為醫管局主席，接替任期屆滿的梁智仁，12月1日起生效，為期兩年。醫管局行政總裁高拔陞今日（13日）表示，相信能與新一任主席互相補足，讚揚對方的管理經驗豐富，且對醫療界非常「有心」。

高拔陞表示，相信能與新一任主席范鴻齡互相補足。（李恩慈攝）

高拔陞表示，他多年來只醉心臨床工作，對其他範疇的事物均不太熟悉；相反，范鴻齡在不同界別的管理經驗豐富，相信對方在管理範疇，如人事安排、架構計劃等等，能與他互相補足。

對於外界質疑范對醫療認知不足，公信力欠奉，高坦言，范在醫療領域的經驗不算多，但形容他為人隨和，尊重同僚的意見，對不同的聲音持開放態度，相信范「有心」幫助醫管局，並透露范已希望跟醫護同事見面，聽取各方意見。

有「公職王」之稱的范鴻齡是行政長官創新及策略發展顧問團、香港金融發展局和西九文化區管理局董事局成員。加入政府多年，范曾擔任行政會議非官守議員、強制性公積金計劃管理局、紀律人員薪俸及服務條件常務委員會，以及輸入優秀人才及專才諮詢委員會主席。他在去年12月加入醫管局，分別擔任財務委員會、人力資源委員會、中央投標委員會及醫療服務發展委員會、葵涌醫院及瑪嘉烈醫院管治委員會成員。