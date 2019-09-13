【逃犯條例】高拔陞：謠言屢現、難證實無發生之事　信同事專業

反修例引發的示威活動持續，三個多月以來示威傷者人數漸增，醫院管理局一直處於風暴的漩渦之中。接任醫管局行政總裁一職僅個多月的高拔陞今日（13日）在傳媒茶聚時坦言「覺得已經好耐咁」，連日來在網上出現的謠言眾多，高拔陞認為有發生的事可以查核，但無發生的事難以百分之百證實。 醫護多次就社會事件發聲，又在醫院內舉辦集會，高拔陞指自己身為醫護見到有傷者亦感難過，但強調香港是包容的社會，他理解同事的感受，亦相信同事會繼續專業地為不同背景的病人提供照顧，「着起制服就做返相應嘅嘢」。

醫管局行政總裁高拔陞認為，對需照顧涉事傷者的醫護而言，感受會較深，但他相信同事會繼續專業地為不同背景的病人提供照顧。（陳倩婷攝）

自6月12日的示威以來，示威傷者在醫院內的待遇、個人私隱，及警方在院內的執法行動為大眾所關注。高拔陞認為謠言易說出口，有發生的事情可以查核，但無發生的事難以百分之百證實。他認為很多網上傳言可能是基於不了解，或者雙方「信任麻麻地」，因此有人會作出揣測，而這種不信任的風氣並非今日的問題，而是過去十多年社會上的互信一直減少，若以臨床角度而言，即使傳染病很多時都是在恐懼及不信任中發生。

他認為不論在管治理念方面或個人而言，均應對他人存尊重及信任，懷感恩之心，這種取態要從自己做起，再影響身邊人。他談及承擔責任的看法時則引用前美國總統艾森豪威爾（Dwight D.Eisenhower）的說話，指作為領袖角色，「一切責任歸於自己、一切功勞歸於同事」。

「放咗工香港人都係一樣、都有情緒」 理解醫護發聲、但不能影響病人服務

近日有不少市民、示威者受傷，高拔陞指「大家都係香港人、大家都有感受」，自己是醫生見到傷者都不開心；他又認為醫護人員的反應可能較一般人反應大，原因在於醫護可以預期到傷者受傷的情況、要善後的工作，更有需要負責照顧涉事傷者，感受會較深，因此在一些較震憾的社會事件發生後，同事有反應是可以理解。

他認為香港是包容的地方，但補充指「理解還理解」，有些大原則必定要遵守，例如不能影響臨床服務及病人安全。他提及有病人曾反映，個別醫護的衣著服飾令其驚慌，當醫護令病人有取態上的懷疑時，會影響臨床效果，因此需考慮病人的觀感。不過他稱，見到同事一直一視同仁地照顧不同背景的病人，相信同事可繼續保持專業。

↓↓↓醫護界曾在本月6日舉行「醫護同心，救港救人」集會↓↓↓

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醫護多次利用午膳時間在各大醫院發起靜坐集會，就社會議題表達意見，亦有醫護自設「連儂牆」予大家張貼圖文。高拔陞明言，官方立場不贊成院內集會，因醫院並非合適地方，對醫院服務影響少，但未至於零影響。不過高重申，理解同事感受，估計「連儂牆」亦是大家的情緒紓緩的方式之一，但若涉及一些個別員工的資料或侮辱字句就不能接受，必須移除。他又認為眾多員工一定有不同意見，笑指「就算係某種顏色都有分深淺」，最重要是不影響病人服務。

醫警溝通較之前改善

醫管局與警方之間的關係近月一度緊張，有數間醫院內的警崗甚至改成無警員看守。高拔陞透露與警方的溝通較之前加強且緊密，又指雙方都「唔想出事」，不希望有麻煩或磨擦，形容醫警的溝通是愈來愈好。