【逃犯條例】林鄭據報密會央企高層商發展計劃　特首辦：不符事實

反修例風波持續，有傳媒報道，行政長官林鄭月娥於本周三（11日）曾與央企代表秘密會面，討論央企來港發展的計劃，被形容是北京試圖平息香港數月來的亂局。行政長官辦公室（13日）傍晚澄清，指有關報道與事實不符，毫無根據，但無說明哪一點與事實不符。而財政司司長陳茂波則承認，曾與央企高層會面，但未曾討論央企將要在本港何行業佔據領導地位。

行政長官辦公室傍晚澄清，報道指林鄭與央企代表秘密會面，討論央企來港發展的計劃是毫無根據、與事實不符。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

路透社引述知情人士表示，中國呼籲大型國企在香港發揮更積極的作用，包括加大投資力度，加強對金融中心企業的控制，被認為是北京試圖平息香港持續數月的亂局。其後《蘋果日報》日前拍攝到財政司司長陳茂波與多位央企高層等人的座駕進入禮賓府，並引述消息指，國資委加插與林鄭在禮賓府單獨會面的環節，以討論央企未來在港發展的計劃，以及提出港府的在資源及政策支援上的建議。

行政長官辦公室傍晚澄清，指林鄭周三與央企代表秘密會面討論央企來港發展計劃的報道，與事實不符、毫無根據。特首辦指，林鄭不時與來港參與商貿活動的人士及企業代表會面，如是次「一帶一路高峰論壇」舉行期間，她也有與其他國家的代表會面，這是行政長官和官員的日常工作之一。對於有關的失實報道，行政長官辦公室表示遺憾。

而財政司司長陳茂波，今日（13日）出席經民聯「支援中小企應對經濟挑戰講座」後證實，他曾與內地央企見面，但未曾討論央企將要在本港何行業佔據領導地位。