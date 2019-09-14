【逃犯條例】13間大專院校發聯合聲明　呼籲10月1日起七天三罷

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過3個月，大專學界早前將周五（13日）訂為要求政府回應五大訴求的「死線」，否則將會行動升級。特首林鄭月娥日前僅透過電視講話表示撤回修例，惟未有於周五再回應其他訴求。 13間大專院校學生會發表聲明，宣布將於10月1日至10月7日發起「三罷」：罷工、罷課、罷市。他們稱三罷目的為透過不合作運動，增加政權的管治成本。

方仲賢指，在9月13日的死線後，大專學界有考慮過參考2014年的公民抗命，佔領政府視為重要經濟命脈的地方，將行動升級。 （資料圖片／梁鵬威攝）

13間大專院校的學生會，包括港大、中大、科大、城大、浸大、理工大學、教育大學、公開大學、樹仁大學、恒生大學、嶺南大學、明愛專上學院及明愛白英奇專業學校，及演藝學院。於周五晚上聯合發表聲明，稱政府一如以往未有於「死線」前回應訴求，繼續無視民意。因此，學界呼籲港人於10月1日至10月7日罷工、罷市、罷課，希望與政權戰鬥到底，並增加其管治成本。

取消集會 呼籲同學以街站宣傳三罷

學界原訂於周五舉行集會，惟最後取消行動。聲明內提及，因應希望能透過接觸層面更廣的行動宣傳全民三罷，因此改而呼籲學生透過街站、放映會等行動將五大訴求帶入社區；而學生會將為同學提供資源等協助。他們又提到長期抗爭令港人身心俱疲，但他們懇請香港人與身邊人同行，堅持到底。

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大專學界於9月初開學之時亦曾發起罷課，並將9月13日晚上8時定為政府回應的「死線」。他們當時稱若政府繼續未有回應訴求，他們或會繼續罷課，甚至每周有「行動日」。而過往亦有反修例人士多次發起「三罷」，包括於6月12日、8月5日，及9月2日至3日。