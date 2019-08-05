【8.5罷工】今日至少逾250班航班取消　市民到機場示威聲援三罷　

反《逃犯條例》修訂風波愈演愈烈，繼連月的遊行示威之後，更有人今日（5日）發起罷工、罷市、罷課「三罷」行動，連航空公司航班亦受影響；而十多名市民今日亦到機場示威，並且聲援機場罷工職員，同時向訪港旅客及返港市民講述近日香港社會的情況。 此外，《香港01》翻查機管局網頁資料，截至今日下午4時30分，全日一共至少250班航機取消，其中112班為抵港，138班為離港；另外有至少11班延遲，6班為抵港，其餘為離港。 至於明日（6日）航班的情況，暫時合共23班取消，18班抵港，5班離港。 香港國際機場指出，截至下午2時 ，機場已處理465班航班，77班航班則需取消，客運大樓亦比較繁忙。

示威者以中英文展示訴求。（曾錦華攝）

機管局籲旅客確認航班後才出發往機場

香港國際機場在下午4時半表示，已於中午起實施航班重新編配，疏導旅客。今日截至下午2時，機場已處理465班航班，77班航班則需取消。機管局呼籲旅客聯絡航空公司，確認航班後才出發前往機場。

機場緊急事故應變中心於今早7時啟動，與機場各業務夥伴協調運作。機場繼續維持有秩序運作。預計機場的航班升降量於下午至晚上將會逐步提升。

社民連曾健成連同十多名市民今日(5日)下午到機場接機大堂外舉紙牌及拉橫額示威，當中有"No rioters, only tyranny"(沒有暴徒，只有暴政)及"Dysfunctional government, Hong Kong on strike"(政府無能，香港罷工)等標語，及重申五大訴求。十多名示威者其後由接機大堂步行至港鐵機場快線站外，途中高呼口號，吸引不少外地旅客拍照或駐足觀看。亦有年輕的示威者自製示威道具，並在接機大堂內來回展示標語或派發單張，向外地遊客講解香港社會的情況。

曾健成稱，今日有全港性罷工行動，樂見有數千名機場從業員和應。而今日發起示威，是借示威與訪港旅客及返港市民，表達「香港已經變咗」的信息。他亦希望旅客及港人支持機場人員罷工行動及五大訴求。