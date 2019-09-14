【逃犯條例】點新聞fb專頁被刪另開新帳戶　曾以輕生者作假新聞

與《文匯報》關聯的網媒「點新聞」，其Facebook專頁近日疑被移除。不過，其網頁則未有受影響，仍然如常運作。其後「點新聞」於今日（14日）中午開設新專頁，並稱自己被Facebook滅聲。 點新聞多次被指假新聞，包括6月有反修例的市民在太古廣場輕聲，點新聞就引述知情網民消息，指立法會議員鄺俊宇教唆跳下去，鄺俊宇斥責是「屍體作新聞」。《香港01》正就事件向《文匯報》、《點新聞》及Facebook查詢。

進入《點新聞》專頁後顯示的畫面。（Facebook截圖）

網媒「點新聞」的Facebook專頁現時顯示為「無法瀏覽此頁面」，頁面亦顯示為「你點擊進來的連結可能已失效，或頁面可能已被移除」。此外，記者曾於Facebook上進行搜尋，結果亦未有顯示「點新聞」的專頁。不過，其官方網頁則如常運作，未有受影響。

「點新聞」於今日中午開設新的Facebook專頁，並發帖稱被Facebook滅聲。

點新聞稱被Facebook滅聲。（點新聞專頁圖片）

曾被鄺俊宇斥「踩屍體作新聞」

「點新聞」與《文匯報》共用同一個辦公室地址，網站域名註冊者是「wwphk」，與文匯報英文簡稱相同。過往亦曾發表親建制的文章，並曾被質疑發布假新聞。一名反修例人士早前在金鐘太古廣場墮樓不治，「點新聞」曾經引述「知情網民」稱，「鄺X宇」曾在現場教唆對方「跳落去氣墊，等多啲傳媒影到」。其後鄺俊宇就報道發聲名否認，並斥其「踩着死者屍體去作新聞」，保留向其追究權利。之後「點新聞」刪除相關報道。

Facebook亦進一步打擊網上「假新聞」，早前宣布香港區將涵蓋「Fact Check」（事實查核）新機制，透過與法新社合作，由資深記者團隊把關，監察FB上的新聞消息真偽，過往亦曾在Facebook及Twitter移除及暫停逾20萬個帳戶。