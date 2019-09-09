【民間記者會】斥羅范傳假新聞不負責任：行會成員言行荒誕

行政會議成員羅范椒芬今日（9日）在電台節目稱，有年輕少女為一些參與示威的勇士（warriors）提供免費性愛，聲稱已從朋友的朋友確認真有其事。 民間記者會發言人指其言論無事實根據，而羅范椒芬作為行會成員及前高官，受過高等教育，竟帶頭以假新聞誤導大眾，發出不負責任言論實屬荒誕（unbelievable）。發言人認為，政府不願正面回應五大訴求，反而抹黑示威者，代表極權政府有意分化「前線手足」與「和理非」，亦擔心愈來愈多混亂的消息難辨真偽，但強調已有很多人努力闢謠，相信一般市民均會竭盡所能竭止假新聞。

羅范椒芬談及有年輕少女被他人誤導，為一些「勇武派（warriors）」提供免費性愛。（資料圖片／羅君豪攝）

羅范椒芬今早接受電台節目訪問時，談及得悉有年輕少女被他人誤導，為一些「勇武派」提供免費性愛，又聲稱已從朋友的朋友所認識的人當中確認真有此事。

I heard somebody talking about free sex. I think we have confirmed that this is a true case. I am so sad to these young girls, who has been misled into offering free sex. 羅范椒芬（2019年9月9日 港台英文台節目《Backchat》節錄）

民間記者會發言人斥羅范的言論無事實根據。（鄭子峰攝）

民間記者會被本地及海外傳媒問及對上述言論的看法時，發言人斥該指控無事實根據，強調「朋友的朋友的說話」並非證據，促請若羅范的指控屬實，應盡快提交證據予執法機構跟進。

發言人認為，羅范身為前高官及現任行會成員，受過高等教育，不明白為何她可以作出不負責任的言論，而作為政府成員之一，竟帶頭以假新聞誤導大眾，亦令人難以置信。

發言人又指，羅范作為女性，發出此等言論是極度不尊重自己及所有女性，但發言人強調不會希望她道歉，因為市民已對當權者的道歉感厭倦，只望羅范可以自我檢討，勿再獻醜。

網民舉行第十一次民間記者會。（鄭子峰攝）

針對示威的假新聞湧現 民間記招：極權政府想分化示威者

民間記者會發言人指，此刻出現抹黑前線甚至普羅大眾的假新聞，估計原因是極權政府很想分化「前線手足」與「和理非」，又形容假新聞由一個行會成員說出相當諷刺，直斥高官及當權者以不盡不實的消息抹黑示威者的做法不能接受。反修例風波持續至今已三個月，發言人形容政府未有正面回應社會的訴求，反而選擇以不同方式抹黑示威者，與2014年雨傘運動期間謠言不斷的情況相近。

他坦承相當擔心將有愈來愈多混亂的消息令人難辨真假，但已有很多人包括前線及幕後的「鍵盤戰士」正在努力闢謠及準備文宣，相信一般普羅大眾市民會盡全力竭止假消息。