【逃犯條例】大埔中學生盼學校尊重學生自由　將去信警方

反修例風波久未平息，更蔓延至各區中學。本月7日晚，一名就讀迦密柏雨中學的男生在大埔墟港鐵站被警方以武力制服，當場頭部流血。該名男子被送往大埔那打素醫院治理，頭部縫兩了針、亦證實右手尾指及肩膊骨折。警方當晚在大埔墟站拘捕超過20人，當中數人為中學生，事件引起社會迴響。 十多名大埔中學生發言平台成員今日（14日）下午召開記者會，譴責警察在大埔墟站濫用武力，導致同學受傷。發起人指，將會去信警方要求回應當日的處理手法。另外，成員表示理解學校對政治表態的考量多，但期望學校可保護學生，及尊重學生的言論和集會自由。

發起人（左）表示會去信要求警方交代9月7日晚上在大埔墟站的處理手法。（李恩慈攝）

9月7日晚，多區發生衝突，有人在大埔港鐵站破壞設施，但港鐵並無停站，繼續有市民出入。之後警方到場，追截現場的人士，多名年輕人被制伏，一名迦密柏雨中學的學生，頭部和身體被多下警棍擊中，頭部流血。有線新聞拍攝到，他在警方到場前，正準備離開，並無破壞和衝擊，他看到警察衝入港鐵站後跑走時被追打。當晚多名中學生被捕。

關注9月7日晚警方在大埔站拘捕多名中學生

約15名大埔區中學生於今日下午召開記者會，他們分別來自7間中學的反修例關注組，包括恩主教書院、靈糧堂劉梅軒中學、聖公會莫壽增會督中學、救恩書院、南亞路德會沐恩中學、大埔三育中學及羅定邦中學。學生大部分身穿黑衣、戴上帽子及口罩，並重申學生並不代表學校立場。

成員A（化名）表示，警方於9月7日在大埔墟站以武力威脅及擊打普通巿民，但中學生並不會因受威脅而禁聲，反而會聲援受威脅的同學。他對於警方使用武力鎮壓、製造混亂感到遺憾及失望，但表明絕不畏懼。



成員B（化名）指出，當晚防暴進入大埔墟站，以警棍及海綿彈槍指向市民頭部，當時大部分示威者也配合警察指示，沒有人反抗，批評警方使用的武力不合理。清場時，警方要求市民面壁接近半小時，又用言語辱罵青少年，以「曱甴」、「垃圾」稱呼他們，她指出警方這些舉動及武力會令青少年感到恐懼。她續指，當晚警方拘捕市民後，大埔警署的冷氣調得非常低溫，而警察整夜也未有給毛氈予被捕人士，故質疑警方對市民的服務宗旨。

來自三育中學的成員表示，校方並無阻撓學生自發的反修例聚會。（李恩慈攝）

來自靈糧堂中學的發起人表示，警察已淪為政治工具，由他們處理事件只會掀起更多紛爭，無助平息風波。他表示，中學生發言平台將會去信警方，要求他們回應9月7日在大埔墟站清場的處理手法。如警方不作回應，會考慮向立法會議員求助、繼續參與更多「和理非」運動，或直接到警署外聚集，要求對方正面回應。

十多名大埔中學生發言平台成員今日（14日）下午召開記者會，譴責警察在大埔墟站濫用武力，導致同學受傷。（李恩慈攝）

理解學校不作表態 盼校方能保護學生

發起人不點名批評區內有中學打壓學生表達意見及參與社會運動，並指出該校校方應該捍衛及保護學生。

成員C（化名）表示，理解學校承載的持份者眾多，不能輕易表達立場，對於支援學生運動的考量也不少，甚至有學校因支援學生運動而遭「藍絲」家長投訴。成員指，有個別學校允許學生罷課，校內亦設有反修例展板及「連儂牆」等，讓同學自由表達意見。成員期望學校能保護學生及允許學生發言。

來自三育中學的成員表示，校方並無阻撓學生自發的反修例聚會，校內有不少數的老師和同學也樂於表達政見。除了反修例的聲音以外，更曾有一些新移民的低年級同學勇於當眾表達他們「愛國愛黨」。該校成員相信，同學大多能憑良知、道德判斷對與錯，並為身為香港人感到自豪。