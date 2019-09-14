【逃犯條例】黃之鋒哥倫比亞大學演講　中國留學生唱國歌抗議

香港眾志秘書長黃之鋒，與正於美國華盛頓大學攻讀政治學博士、7．1衝擊立法會中脫下口罩發言的梁繼平，昨日（14日）前往美國紐約哥倫比亞大學並出席座談會，講述香港反修例運動。 他們在座談會完結後離開時，有兩名中國留學生站立並高唱中國國歌。而場外亦有幾名中國留學生手持五星紅旗示威。黃、梁兩人在保安護送下離開，過程未有發生衝突。 黃之鋒事後表示，樂見中國學生和平表達意見，並認為這是言論自由可貴的地方。

黃之鋒與梁繼平在座談會完結後離開時，有兩名中國留學生站立並高唱中國國歌。(環球網)

兩人在座談會中談論一國兩制在香港的實踐，以及近日的反修例運動。梁繼平指，中國不可能既保持香港國際金融中心的地位，但不給予香港民主、自由。他認為香港人在今次運動中，展現了自己並不再是「經濟動物」，為此感到鼓舞。黃之鋒則表示，他們在運動中，雖扮演一定角色，但絕不是領袖，並稱本次長達三個月的抗爭是由港人自發，並不是如坊間所指是美國透過他干預香港。

他指出，雖然香港是否有民主是取決於北京，但國際社會對香港前途「有話事權」，因為香港的經濟發展取決於國際。他重申，港人只是爭取中國承諾的民主普選，以及「五大訴求」。

另外，對於他9月初到訪台灣後，國台辦發言人馬曉光稱他「港獨分子」並指台灣為「避罪天堂」。黃之鋒今回應稱，「我們希望不管是台灣人還是香港人，都能關注香港的抗議活動，我覺得國台辦搞白色恐怖是沒有作用的。」