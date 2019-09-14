【連儂牆】網傳藍衣人到荃灣剷牆　數十青年到場守護

反修例風波持續3月仍未平息，一批「藍衣人」今日（14日）下午初段，清除炮台山的「連儂牆」，其後下午網上又流傳有「藍衣人」正前往荃灣。記者到荃灣站後發現有黑衣、戴口罩市民到場，他們表示要擔心有人「搞事」，因此到場「守護連儂牆」及保護「手足」。時至夜晚7時，場面和平。

一批身穿黑衣、戴口罩青年下午到港鐵荃灣站外，守護連儂牆。（侯彩琳攝）

今日(14日)下午4時半許，有數十名身穿黑衣、戴口罩人士及自稱急救員的人士到港鐵荃灣站外的連儂牆聚集，當中有人手持長棍，場面平靜。惟期間有人播放音樂，並高叫「光復香港 時代革命」等口號。有手持長棍者表示，因擔心有人「搞事」，因此到場保護「手足」。

市民吳先生指因網傳有人到荃灣「搞事」，因此到場保護年輕人。(侯彩琳攝)

今年24歲、已經投身工作的吳先生指，下午社交軟件telegram中傳聞有人會到荃灣「搞事」，因此下午3時便到荃灣站「守護連儂牆」；又指擔心年輕人受傷，因此要到場保護他們。吳先生又指，由於事發突然，因此沒有帶安全裝備便到場，但他不擔心有危險。修例風波持續3個月，吳先生亦參加了大大小小的示威遊行，他指雖然覺得疲倦，但卻會堅持抗爭。