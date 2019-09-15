張建宗：扶貧工作細水長流　將上調低收入劏房住援助計劃資助上限

政務司司長張建宗今（15日）早發表名為「扶貧工作細水長流 致力處理社會矛盾」的網誌，稱在過去兩個月，扶貧委員會通過了推行「為低收入劏房住戶改善家居環境援助計劃」，並會上調資助上限，預計最早於明年(2020年)第二季推行，為期兩年，惠及約2.4萬個低收入劏房住戶，總預算開支為2億8,704萬元。 他在結語又稱，政府現正籌備對話平台，行政長官和司局長即將走入社區與市民對話，和社會不同人士就長期積壓的經濟、社會、民生和政治問題探討切實可行的解決方法。

政務司司長張建宗今發表網誌，指政府於在過去兩個月，就如何更好支援弱勢基層家庭推出了一系列措施。他提到，扶貧委員會通過了推行「為低收入劏房住戶改善家居環境援助計劃」，透過提供一筆過非現金資助的津貼，為他們進行簡單家居改善／維修、購買傢俬及家用物品和滅蟲滅蝨服務。

資助上限由8500元增至13,000元

他又指，政府又在計劃中增設受惠家庭人數的級別和上調資助上限。原先方案只設有兩個資助級別，即每戶合資格劏房住戶的非現金資助津貼額上限為8,500元（一人住戶）及10,000元（二人或以上的住戶）。現新增多兩個級別，分別是三人住戶的非現金資助津貼額上限為11,500元，四人或以上的住戶的上限為13,000元。網誌內提及，計劃預計最早於明年(2020年)第二季推行，為期兩年，惠及約2.4萬個低收入劏房住戶，總預算開支為2億8,704萬元。

他在網誌內稱，政府於三周前宣布一系列「撐企業、保就業、解民困」措施，旨在支援中小企、保障就業及減輕市民的生活負擔，涉及金額約191億元。他又強調，扶貧是細水長流的工作，需要政府有決心、有理念、有策略地持續進行。在2019至2020年度，政府在社會福利、教育、醫療衞生等民生範疇的經常開支預算超過2,500億元，佔整體經常開支約六成。

正籌備對話平台 探討長期積壓的問題

在結語中，他指政府現正籌備對話平台，行政長官和司局長即將走入社區與市民對話，讓社會各個階層、不同政治立場和背景的人士，透過這個雙向平台，就長期積壓的經濟、社會、民生和政治問題，例如房屋和土地供應、貧富懸殊、社會公義、青年人的機遇、社會向上流動，以至公眾參與政府決策等，一起探討切實可行的解決方法。另外，政府又會邀請社會領袖、專家和學者就社會深層次問題進行獨立研究和檢討，並向政府提出建議。