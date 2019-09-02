【罷課罷工】張建宗：對過去周末痛心　燒國旗衝擊一國兩制

政務司司長張建宗今日（9月2日）上午11時15分聯同保安局局長李家超、運輸及房屋局局長陳帆和教育局局長楊潤雄在政府總部舉行跨部門記者會，預料會談及周六及周日的衝突情況，以及開學日學校運作等。 張建宗指，對過去一個周末感到痛心，斥示威者的武力不斷升級，形容行為是無法無天。他又感謝港鐵員工的工作，另又特別提到昨日（1日）有示威者東涌拆下國旗並將燒毀，他指行為是挑戰國家權威，衝擊一國兩制底線。

政務司司長張建宗今日表示，過去的周末是叫人痛心的周末。他指，有關的集結並無獲得批准，批評反對修訂《逃犯條例》的暴力示威者無法無天，予以最嚴厲讉責。

保安局局長李家超表示，過去兩日 激進人士在港鐵、機場大肆破壞、阻撓機場等行為，暴力的危險程度達嚴重級別。他以暴徒來形容示威者，指他們在周六（8月31日）向警方投擲逾百粒汽油彈，軒尼詩道的火勢十分大，警方更在港鐵站拘捕一名 13歲人士，其身上有兩個汽油彈。

他又指，示威者向持相反意見的市民作出攻擊，做法是製造黑色恐懼，對此作出譴責，又希望全港市民可向暴力說不。

運輸及房屋局局長陳帆則指出，示威者在周六破壞港鐵32個車站，佔全港90個車站的三分一。他斥，示威者對車站或鐵路惡意攻擊，嚴重影響市民及港鐵職員的安全，行為更導致港鐵有5條路線要暫停，昨日亦有15個車站遭破壞，政府對此是給予以譴責。

陳又提到，今早的不合作運動影響觀塘線及荃灣線。

教育局局長楊潤雄指今日（2日）開課情況良好，大部分學校的運作正常，但個別學校有學生作默站、人鏈等行為，但他們事後已回校上課。另有其他學生想在學校進行其他示意行為，學校已按程序處理。他感謝校長、老師謹守崗位，學校又會特別關注欺凌問題。

▼8.31太子恐怖列車▼

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記者會上多名記者向李家超問及周六（8月31日）警方太子港鐵站清場警方執法手段。李家超回應指，當時警方收到報案，根據有人打鬥和被襲擊，從而採取行動。

他指警方採取行動需考慮前因後果，現場警員是考慮現場實際情況、警方情報包括已掌握的潛在襲擊等作判斷後，採取行動，相信警方會作交代；又指任何人可以按機制投訴。至於警方當晚要求記者離開太子站，李家超稱當時因為太子站已關閉，警隊現場也有不同行動，希望記者和警隊互相尊重、理解各自完成工作。

張建宗引用醫管局資料，指送院人士沒有人死亡，當日有46名傷者送院，目前有19人留院接受治療，5人情況嚴重、14人情況穩定，同時譴責造謠者。

被問及政府是否動用《緊急法時》，張建宗表示，特區政府有能力處理現時情況，警方亦是香港的護法者，政府是全面檢視法例中有什麼條例去協助警方，強調政府仍在全面審視中，目的只是「止暴制亂」，讓市民安心。

至於今早有中學生和大學生罷課，楊潤雄稱要學生提出的意見是合法合理，教育局都願意去聽。至於有個別學生在學校內有特別的訴求，則要由學校作出最佳的輔導。