【逃犯條例】世貿、SOGO關閉　內地客：酒店通知有遊行　趁早購物

修訂《逃犯條例》風波未停，民陣今日（15日）擬舉辦遊行，惟遭警方反對，有網民號召繼續上街。《香港01》記者今早到銅鑼灣視察，不少店舖繼續開門營業，但位於原定遊行起點附近的銅鑼灣世貿中心，各個出入口通道已關，有保安表示，中心今日全日關閉。 有在銅鑼灣購物的內地旅客表示，酒店早已通知他們，指銅鑼灣下午或有遊行活動，故他們趁早外出購物再回酒店。而由烏克蘭來港工作的人士則說，相對他從前在本國看到的畫面，並不擔心在港期間自身安全。

記者今早10時半到銅鑼灣視察，街上仍然人來人往，當中不少為旅客，亦有大批外傭如常聚集。

就現場所見，不少店舖繼續開門營業，不過銅鑼灣世貿中心的各個出入口通道已關，玻璃門被鎖上，門外亦繫上橙線。有保安表示，中心全日關閉。此外，更有員工今早到場後才知道「摸門釘」。

內地客指酒店已通知有遊行

有內地旅客今早仍在「拖喼」銅鑼灣購物。有內地客透露，酒店早已通知他們，稱下午銅鑼灣下午或有遊行活動。她說，為了自身安全，已準備回酒店，不會在銅鑼灣逗留。

同時，亦有其他內地客向記者表示，已得悉下午有示威活動，故現已打算離開銅鑼灣。

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烏克蘭人：已看慣示威 不擔心自身安全

銅鑼灣街上仍然人流不絕，除了內地旅客外，街頭上亦有不少外國人。有剛來港工作的烏克蘭人Ihor說，他並不知銅鑼灣稍後有遊行示威，但他不擔心個人安全。他說，在烏克蘭見過不少示威場面，從前他亦有提供物資予街上的人，如食物等。他續指，他不擔心香港的遊行示威會影響到他的安全。

中午過後，人潮開始聚集在東角道一帶，即原定的遊行起點，而附近的商場、百貨公司亦陸續「拉閘」。在下午1時40分左右，金百利中心的地下出入口拉起鐵閘，而SOGO百貨則會提前在下午二時關門。至於在SOGO斜對面的希慎廣場，職員指商場各出入口在二時後「只出不入」。