【9.15遊行】警方發反對通知書：因民陣呼籲激進示威者一同出席

反修例風波仍未平息，民陣再發起於下周日（ 15日）舉行集會及遊行，惟今日（12日）收到警方就周日集會和遊行的反對通知書，民陣表明會提出上訴，公眾集會及遊行上訴委員會明日聆訊 。 中區警區署理助理指揮官（行動）郭進傑指，由於有團體呼籲把9月13日定為回應訴求的死線，亦表明不排除在死線後將行動升級，而主辦單位亦曾公開呼籲，希望激進的示威者和和平的示威者也一同出席9月15日的集會，向政府施壓，警方有理由相信激進示威者會藉住9月15日的大型公眾活動，去作出嚴重影響公眾安全及公眾秩序的暴力行為，故作出反對。

中區警區署理助理指揮官（行動）郭進傑指，經過風險評估後，基於公共安全、公共秩序及保障其他人的權利和自由，警方在今天（12日）向主辦單位發出禁止集會及反對遊行通知書。（資料圖片）

郭進傑稱，經過風險評估後，基於公共安全、公共秩序及保障其他人的權利和自由，警方在今天向主辦單位發出禁止集會及反對遊行通知書。

他解釋，過去三個月內，一些和平的遊行集會也很輕易被暴力示威者騎劫，在短時間內演變成大規模的衝突，而且暴力不斷升級，如大規模使用汽油彈、削尖鐵枝、鋼珠等，威脅在場人士生命安全，又大肆破壞公物、交通燈及指示牌等；近期更有刻意針對港鐵站的破壞，嚴重影響公共秩序及其他市民正常生活權利。他並稱，無辜市民很容易受到波及，「即使只係普通市民，只要同呢啲激進示威者意見唔同，佢哋會容易遭到毒打，甚至被禁錮。」他指，暴力示威者已混入和平示威者之中，利用他們作擋箭牌，去做非法行為。

警方反對民陣周日發起的遊行，民陣表明會上訴。（資料圖片／羅君豪攝）

指有團體將9月13日定為回應訴求死線

郭進傑表示，由於有團體呼籲把9月13日定為回應訴求的死線，亦表明不排除在死線後將行動升級；遊行主辦單位亦曾公開呼籲，希望激進的示威者和和平的示威者也一同出席9月15日的集會，向政府施壓，警方有理由相信激進示威者會藉住9月15日的大型公眾活動，去作出嚴重影響公眾安全及公眾秩序的暴力行為，故作出反對。

就下周日警方的行動部署，他指仍須待明天上訴委員會的聆訊結果，如上訴委員會批准遊行，警方會作出配合，但若維持原判，當天又有暴力行為發生，警方會採取適當措施去恢復社會秩序。他強調，警方會因應每一宗申請作出審慎考慮，並非禁止所有遊行集會，截至2019年8月底，共有620宗公眾集會申請，當中594宗發出了不反對通知書，即有近96%。