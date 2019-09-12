【915遊行】民陣提上訴　料最快明日傍晚有結果

民陣原定計劃周日（15日）發起遊行，惟今日（12日）收到警方就周日集會和遊行的反對通知書，民陣表明會提岀上訴。據了解，上訴委員會明日下午將召開聆訊，料最快明日傍晚會有上訴結果。 據悉，律師會前會長林新強、恒基地產執行董事、「幫港出聲」成員黃浩明及劉子強將擔任這次上訴委員會的成員。

民陣計劃周日發起遊行，遭警方反對周日集會和遊行，民陣表明會上訴。（資料圖片／羅君豪攝）

民陣原定計劃周日下午 2 時 30 分在銅鑼灣東角道集合，遊行往中環遮打道，惟警方今日就遊行和集會發岀反對通知書。警方在反對通知書中指民陣與多個團體在6月舉辦公眾集會及公眾遊行，遊行期間及結束後，附近地點會有示威者作出縱火、大範圍堵路等暴力行為。

警方又稱，民陣計劃舉行集會及遊行路線接近「高風險建築物」，當中列出銅鑼灣、灣仔、中環及金鐘港鐵站、政府總部、警察總部、禮賓府等，有理由相信公眾集會地點及遊行路線的部分參與者會偏離原定路線，對上述高風險建築物進行暴力的破壞行為，有關行為不在其控制範圍之內。

民陣今日表明會提岀上訴，據了解，上訴委員會明日下午將召開聆訊。其中曾高調為《一國兩制白皮書》護航的律師會前會長林新強、恒基地產執行董事、「幫港出聲」成員黃浩明及劉子強將擔任這次上訴委員會的成員。

民陣最近曾發起831「人大落閘五周年」遊行，惟警方就遊行和集會發起反對通知書，其上訴亦遭駁回。民陣其後表示，基於無法保障遊行人士安全，宣佈取消遊行。