【逃犯條例】羅致光：經濟不景　冀僱主無可選擇下才作減薪決定

社會新聞
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修例風波至今未平，勞福局局長羅致光在網誌談及香港現在面對的經濟不景，他指，僱主難免要以減低成本作為出路，希望僱主在無可選擇的情況下，才作出裁減薪酬開支的決定；即使要這樣，僱主亦應與僱員或其組織保持密切溝通，讓僱員了解公司的財政困境，諮詢及聆聽僱員的意見，以及取得他們的同意才推行任何裁減的措施。

他又表示，盼當前本地衍生的「龍捲風」能盡快消弭，讓大家可沉着應對逐漸臨近的外圍「經濟暴風」。

羅致光指，財政司司長陳茂波已於上月中(8月15日)公布最新的經濟情況評估及一系列「撐企業、保就業、紓民困」的措施；羅指，保就業方面，僱主的角色十分重要，而香港僱主聯合會已向會員發出通告，指作出一些商業決定以渡困境時，希望能盡量以保就業為首要目標，聯會又提醒會員，在機構營運出現重大變化時，應適切地與員工溝通。

羅致光又指，面對經濟不景，僱主難免要以減低成本作為出路，他希望僱主在無可選擇的情況下才作出裁減薪酬開支的決定；他又指，即使要減薪，僱主亦應與僱員或其組織保持密切溝通，讓僱員了解公司的財政困境，諮詢及聆聽僱員的意見，以及取得他們的同意才推行任何裁減的措施。

而僱員亦應採取積極態度體諒僱主的困難，與僱主合作，共渡時艱。面對勞動市場在經濟前景不明朗所產生的挑戰，政府會積極採取應對策略，勞工處亦會繼續致力為勞資雙方提供不同服務，以協助僱主和僱員考慮和面對因應經濟環境轉變而需採取的措施。

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