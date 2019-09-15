【逃犯條例】「MOOV永久錄用何韻詩」舊聞廣傳　電盈：堅決反港獨

近日，一篇題為《李澤楷MOOV「永久錄用」何韻詩 內地網民發起杯葛百佳屈臣氏》的新聞在社交媒體廣傳，有人將有關新聞和最近日反修例風波拉上關係。但翻查資料，有關新聞實為2016年的舊聞。 MOOV的母公司電訊盈科（0008）發表聲明，表示集團主席李澤楷及公司立場明確，堅決反對港獨。

在反修例風波期間，藝人何韻詩多次表態支持反修例人士，該篇有關「李澤楷MOOV『永久錄用』何韻詩」的文章，在撐警人士的社交媒體群組中廣傳。翻查資料，該文為2016年6月8日的報道，內容講述當時化妝品牌Lancôme和何韻詩解除代言人合約後，MOOV在社交媒體發文表示「何韻詩，永久錄用！」

對於3年前的舊文再在社交媒體廣傳，電盈今日（15日）發表聲明指，就近日網上再次流傳一則於2016年關於MOOV網上音樂平台及歌手何韻詩的報導，電盈重申主席李澤楷及公司立場明確，堅決反對港獨，亦對該報導被別有用心地再次炒作感到意外及表示憤慨。

不少撐警社交群組廣傳「MOOV永久錄用何韻詩」的報道，實為3年前的舊聞。(MOOV Facebook圖片)