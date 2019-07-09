【逃犯條例】何韻詩指抗爭有創意　美聯社：聯合國演說令北京不悅

香港歌手何韻詩昨日（8日）在瑞士日內瓦聯合國人權理事會（UNHRC）發表約兩分鐘的演說，過程遭中方代表兩次打斷其發言。何韻詩演說後表示，沒有因演說受到任何威脅，強調她會「保持堅強」。 美聯社形容，何韻詩的演說是自美國總統特朗普去年脫離理事會後，最「尖銳」以及「多元批判」，肯定會令北京當局感到不悅 ( have gotten under Beijing's skin）。何韻詩在訪問中又讚揚，港人在周日（7日）的九龍區大遊行顯出「創意」，並向中國遊客展示出示威者並非「暴徒」一面。 中國外交部則批評，何韻詩的有關言論是癡心妄想，不自量力；做法干涉中國內政和主權，污衊中國人權狀況。

何韻詩早前受聯合國觀察（UN Watch）邀請，昨日（8日）在瑞士日內瓦聯合國人權理事會發表演說。美聯社報道指，何韻詩的演說會令北京當局感到相當生氣及不滿，認為其演說「尖銳」且「多元批判」。

批評外國害怕中國報復 自我審查不敢發聲



她在演說前接受美聯社訪問，認為中國侵犯人權的行為不止影響香港，並提及西藏及新疆的維吾爾族，指責「這是個十分嚴重的國際問題，但各地的政府卻因為擔心（中國政府）的政治及經濟報復，而自我審查不敢發聲。」

對於周日（7日）的九龍區大遊行，何韻詩大讚向內地旅客講解《逃犯條例》的做法「有創意」，能夠向他們顯示「洗腦地以為香港人都是『暴徒』及反中國，這是不正確的。」但她相信，若香港政府一直未理會香港人的訴求，包括無視警方武力，認為一切如常，「我肯定示威仍然會繼續。」

中國代表兩度打斷發言 斥內容違反「一國原則」

何韻詩在演說開始批評，《逃犯條例》如同拆走香港及中國之間的防火牆。此時，中國代表戴德茂即提出抗議，指出香港是中國的組成部分，何韻詩將香港與中國並列是違反「一國原則」，敦促她要使用正確的表述。

何韻詩7月8日在就《逃犯條例》及香港政局在聯會國人權理事會發表演說。（法新社）

何韻詩未有理會並繼續演說，她以民選的立法會議員被政府取消資格、社運人士被囚、書商遭跨境「拐走」等作例子，顯示香港自治權由1997年回歸後便慢慢受到侵蝕。

她又提到，北京當局不惜付上任何代價阻礙香港的民主發展，包括「欽點」林鄭月娥作行政長官，而現時所有的示威者均想林鄭下台。

質問理事會會否取消中國會員資格

戴德茂在此再度提出抗議，認為何韻詩的指控是「無根據」，要求她不要使用侮辱性語言（abusive language）。理事會副主席提醒何韻詩「留意中方論點」。

美聯社在報道中以「沒有屈服」（unbowed）來形容何韻詩，她接着更質問理事會會否中止中國的會員資格，以及促請理事會就保護香港人召開緊急會議。

何韻詩向美聯社表示，沒有因演說受到任何威脅，「我不知將來是否維持（不受威脅），但我會保持堅強。」路透社則報道，何韻詩形容「香港人全部處於水深火熱中，因為香港將成為另一個中國城市」，此刻對守衛香港極為重要。

打斷何韻詩兩次發言的中國代表戴德茂，他是中國常駐日內瓦聯合國代表團青年外交官，負責參加人權理事會會議。但他今年接受央視訪問時曾稱：「如果連飯都吃不飽，衣服都穿不暖，房子都住不上，根本談不上享受人權。」

何韻詩在7月8日到人權理事會發表約兩分鐘演說。（何韻詩fb圖片）