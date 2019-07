【逃犯條例】何韻詩指抗爭有創意　美聯社：聯合國演說令北京不悅

香港歌手何韻詩昨日(8日)在瑞士日內瓦聯合國人權理事會(UNHRC)發表約兩分鐘的演說,過程遭中方代表兩次打斷其發言。何韻詩演說後表示,沒有因演說受到任何威脅,強調她會「保持堅強」。

美聯社形容,何韻詩的演說是自美國總統特朗普去年脫離理事會後,最「尖銳」以及「多元批判」,肯定會令北京當局感到不悅 ( have gotten under Beijing's skin)。何韻詩在訪問中又讚揚,港人在周日(7日)的九龍區大遊行顯出「創意」,並向中國遊客展示出示威者並非「暴徒」一面。

中國外交部則批評,何韻詩的有關言論是癡心妄想,不自量力;做法干涉中國內政和主權,污衊中國人權狀況。