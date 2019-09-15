【逃犯條例】港鐵：灣仔站被縱火、擲燃燒彈　周一或未能重開

修例風波持續，民陣原訂今日（15日）舉行遊行，惟早前警方發出反對通知書，大批示威者仍響應網上呼籲，依舊遊行至金鐘，警方則出動水炮車及施放催淚煙驅散示威者，期間部分激進示威者轉移衝擊港鐵站。 港鐵晚上發新聞稿，指多個車站被示威者破壞，包括天后站、金鐘站、灣仔站及銅鑼灣站，其中灣仔站入出口被縱火，站內亦被投擲燃燒彈，未知周一（16日）早上可否重開，需視乎設施的損毁程度。港鐵表示，強烈譴責事件，並已就此報警。

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港鐵表示，直至晚上10時，金鐘站、灣仔站及銅鑼灣站的設施遭示威者惡意破壞，需要暫時關閉，相關鐵路線亦不停這三站，其中灣仔站遭到縱火及投擲燃燒彈，未知是否可於明早（16日）重開，需視乎設施的損毁程度，及其需要的復修時間。

港鐵重申，考慮到員工、乘客的安全及保護鐵路設施，必需採取一切可行的措施應對，並盡力維持相關車站及列車服務，鑑於打鬥、破壞或大規模違反港鐵附例的行為，會嚴重影響乘客和員工的安全，因此需即時暫停相關車站的列車服務，警方亦需要而進入車站執法。

港鐵稱，如引致乘客不便，會衷心致歉，希望乘客諒解，並強調暫停服務或關閉車站，是迫不得已的決定。