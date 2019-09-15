【831太子站】金澤培：港鐵若單方面公開閉路電視恐影響警方調查

因反修例而起的831太子站衝突，焦點近日轉至警方被指阻礙救援。當日傳媒被要求撤離港鐵站，因而公眾促港鐵公布當日站內的的閉路電視片段，還原真相。 港鐵早前只透過新聞稿發放當日26張閉路電視截圖，港鐵行政總裁金澤培今日(15日)在出席一個電視節目時表示，港鐵收集相關資料是為了鐵路安全及維持運作，恐公開後涉多人的私隱，他亦表示，警方正在做調查工作，相信不應由港鐵單方面公開片段，影響調查工作。

金澤培表示，港鐵閉路電視收集資料是為了鐵路安全，方便港鐵運作，當中涉及很多乘客，恐有私隱問題。同時警方已經展開調查，相信不應由港鐵單方面公開閉路電視片段，以免影響警察調查工作。他又表示，所有有資格的團體，他們通過法律，其實可以取得這些錄影，例如警方早前已經透過手令，取得了閉路電視片段的複製檔案。

8月31日港九多區有激進示威者縱火及破壞港鐵站，當晚一批防暴警察和「速龍小隊」衝入港鐵太子站月台及列車拘捕示威者，雙方發生嚴重衝突，有警察揮動警棍，多人受傷。當日記者不准留在月台內，亦引發爭議。金澤培表示港鐵一直以來配合傳媒採訪，但亦要配合警方要求。

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港鐵準備更新信號系統 當中並無人面識別功能

金澤培表示，港鐵正在準備更新信號系統、冷氣系統、供電系統等，當中也包括閉路電視系統，他強調當中並沒有人面識別功能，但今後會使用大數據、人工智能等進一步提高準點率。