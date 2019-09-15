【逃犯條例】金澤培：與警方及政府聯繫密切　封站是參考外國做法

修訂逃犯條例引起風波至今未息止，港鐵在8月24日起，在遊行沿線封站，並稱明白警察在有需要時會進入港鐵執法，做法惹來市民不滿，近日港鐵有不少車站受到破壞。有人質疑港鐵是因為內地傳媒的一些意見，或是受到政府的壓力而採取「飛站」、封站措施。 港鐵公司行政總裁金澤培今日（15日）在出席無綫電視節目《講清講楚》時表示，自反修例風波起，港鐵一直與警方及政府聯繫密切，是次風波是港鐵40多年從未遇到的情況，採取相關措施是參考了外國鐵路公司的做法，他又慨嘆：「停止運作是與港鐵本性不同的做法。」

金澤培：港鐵一直將安全放第一位

早前內地官方媒體《人民日報》點名港鐵「縱容暴行」，是「專列護送暴徒」。港鐵隨後推出「新的應對」，如站內發生打鬥、破壞及其他暴力事件，港鐵會及時停止車站運作及列車服務，甚至關閉車站，且表示明白警察在有需要時會進入站內執法。有乘客認為這種做法前所未有，是港鐵公司「跪低」。

金澤培表示，現時的情況的確是過去從未出現過的，希望顧客可以理解，港鐵一直將安全放在第一位。

有示威者不滿港鐵做法，破壞港鐵內設施。（資料圖片/李澤彤攝）

慨嘆停止運作是與港鐵本性不同

金澤培表示，自修例風波以來，港鐵與警方、政府「一直很密切」，對應措施是因為示威者暴力令到風險增加。他透露，港鐵的做法是參考了外國鐵路公司的做法，並舉例巴黎的地鐵也會在遊行升級到一定程度後，會關閉車站，他慨嘆：「停止運作是與港鐵本性不同的做法。」

他認為香港人是很特別的，得知發生示威、暴力衝突時，喜歡看熱鬧，港鐵不停相關車站，是為了不要有新乘客到達事發地點，關閉車站則是為了令衝突減少。

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整體客量下降

反修例早期時，曾示威者在港鐵售票機留下硬幣或紙幣，堅決「不搭霸王車」，現時示威者卻開始跳閘入站，相關行為是否與港鐵「新的應對」有關？金澤培表示，留下錢搭車都只是很短時間，很快便見到有乘客違反附例；他又指，整體上，港鐵的客量是下降的，他認為普通市民現時除了返工必須要乘坐外，已經減少了行街、與朋友約會的次數。