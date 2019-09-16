【逃犯條例】盧寵茂等500醫護聯署：警遭妖魔化　年輕人藐視法治

修例風波持續三個月，至今仍未平息。今日（16日）有逾500名醫護界人士實名聯署，於各大報章刊登廣告，稱「香港法治岌岌可危」，支持警方嚴正執法。參與聯署的包括醫學會會董林哲玄及佘達明、港區人大代表林順潮、全國政協委員李國棟、港大深圳醫院院長盧寵茂等人。有份參與聯署的皮膚科醫生史泰祖於電台節目指，支持、尊重警察嚴正執法，又認為現已有機制監察警方。 另外，有份聯署9月11日「拯救香港 刻不容緩」聲明、批評警方濫暴的香港公共醫療醫生協會主席馬仲儀指，聯署的8000人中未必完全認同五大訴求，相信大多人質疑現時拘捕示威者的程序是否合乎規則，強調獨立調查委員會的重要性。

今日（16日）逾500名醫護界人士實名聯署，於各大報章刊登廣告。聯署內提到，對香港社會亂局持續未平，感到悲痛，近日見到同僚以醫療界名義公開支持多項訴求，包括放棄起訴因暴力行為而被捕的示威者，強調意見不代表醫學界整體意見。

聯署指出，最近街頭的非法暴力有增無減，嚴重挑戰法治，警察被妖魔化，有市民對政府，警察和公營機構產生不必要仇恨情緒，並引發年輕人對法治的藐視等，認為香港正面對法治沉淪危病。

聯署又指，希望藉聲明，讓大眾市民包括醫療界的年輕學子，聽到他們的聲音，並一同努力，令香港回歸和平、理性、非暴力和有法治的社會。

聯署作出五大呼籲，分別是支持警隊嚴正執法，維護法紀；不應美化和鼓吹暴力衝擊；醫護人員需堅守專業操守，對病人一視同仁；新聞界應持平報導、採訪；教育界工作者、出版界不應將個人政治理念輸予心智未成熟的中、小學和幼兒學生。

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逾500名醫護今（16日）於報章登報，聯署撐警嚴正執法。

參與聯署的包括醫學會副會長林哲玄、會董佘達明、唐繼昇及龐朝輝；港區人大代表林順潮、全國政協委員李國棟、港大深圳醫院院長盧寵茂、養和醫院肝臟外科及移植中心主任范上達、曾在2014年聯署反佔中的港大醫學院前院長楊紫芝等。

有份參與聯署的皮膚科醫生史泰祖今（16日）早接受電台訪問，他提到，聲明不代表絕大部分醫生，醫護界中同樣有撕裂情況：「聯署中不少是年資較久的醫生」。他認為，醫療界年輕朋友需多與資深醫生交流，指自己年輕時在醫院的看法「激啲」，但隨年資漸長，想法較實際。

他多次強調支持、尊重警察嚴正執法，當被問及警方有否使用過份武力，「少部分人被罵咗成日，佢出嚟會唔會用多咗力度？我亦唔會覺得奇怪」，又認為「上街嗰啲咪仲多過份武力」。惟他表明，反對只針對警隊執法的獨立調查，認為現已有機制監察警方，但他不反對針對多方面、了解整件事的調查。他指，現首要停止街頭暴力行為，在議會內繼續爭取民主。

皮膚科醫生史泰祖亦有份聯署。（資料圖片）

至於有份聯署9月11日「拯救香港 刻不容緩」聲明，批評警方濫暴的香港公共醫療醫生協會主席馬仲儀亦有接受同一節目訪問，她解釋上星期是以個人形式聯署，沒代表整個醫學界界別，強調「無大台、無組織」。

她續指，早前聯署的人未必完全認同五大訴求，自己亦認為若示威者犯法應被拘捕，但質疑現行的程序是否合乎法律、規則。另外，聯署另一要點是要求設立獨立調查委員會。

對於「警察被妖魔化」一說，她認同少部分市民會有這種情緒，但大部分市民是著眼於警方的行為。她反問，「係咪有少部分人做錯，仲要不顧一切包庇，令到警員被妖魔化？」她認為，前線警員亦控制不到情況，只有警隊高屠才可以解決問題。