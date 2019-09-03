【逃犯條例】瑪嘉烈70醫護靜默集會　促林鄭憑良知講真心話

醫護人員今日（3日）繼續舉行集會，瑪嘉烈醫院有大約70位醫護人員於下午十二時半開始，在醫院正座舉行靜默集會。 參加的醫護人員均舉起標語、海報，部分參加者掛上黑色絲帶，抗議警察濫用暴力、違反國際人權法及喪失良知，並表達醫護人員希望不論政見，盡力救援市民的訴求。

參加的醫護人員均舉起標語、海報，部分參加者掛上黑色絲帶。（李恩慈攝）

參加的醫護人員大部分為護士，亦有醫生、物理治療師、職業治療師等。他們戴上口罩、手持「醫護救人、保護市民」、「我們救人，不想被救」、「急救香港」、「黃藍是政見，黑白乃良知」等標語，表達對警察連日來使用過度武力、阻礙救援示威者、以及拘捕醫護人員的不滿；亦有部分醫護人員在制服掛上黑色絲帶。

據了解，醫護人員昨日看見網上號召，今日均自發利用午飯時間舉行集會，因此活動並沒有發起人。

參與集會的護士曾小姐（圖中）表示警察連月來的濫暴做法有違人道。（李恩慈攝） 參與集會的護士曾小姐表示，不滿警察連月來的執法手段：「年輕人犯事可以受法律制裁，亦相信他們有心理準備受法律制裁，但不能容忍警察以暴力作為懲罰。」而更令她感憤怒的事件是，警察阻礙救援進度和阻止記者拍攝毆打市民場面，她形容「警察違法人道及良知的情況比戰地更為悪劣。」 曾小姐續稱，站在人道立場，醫護人員會不論身份救援市民：「即使是殺人犯也會救，何況只是政見不同的人？」她希望透過集會，強烈譴責警方以暴力打壓示威者。

職業治療師張小姐（化名）（圖左）坦言醫院內存在白色恐怖。（李恩慈攝）

醫院存在白色恐怖

職業治療師張小姐（化名）坦言醫院內存在白色恐怖，所以同事在工作時間盡量不談政治。但她續指，白色恐怖不可能打壓所有異見聲音，不懼怕在不影響工作的情況下，站出來表達訴求。

舉起「良知」二字的黎護士希望社會各界能平心靜氣，憑著良知走下去。(李恩慈攝) 舉起「良知」二字的黎護士希望社會各界能平心靜氣，憑著良知走下去。她指出，社會上有權力的人利用權力作過分的事，不光明磊落，便是有違良知。她希望透過集會促請行政長官林鄭月娥本著良知向香港人說真心說話，並重申五大訴求，以及提醒香港人要勇敢，本著良知繼續走遙遠的路。

物理治療師黎先生掛起黑色絲帶。（李恩慈攝）

掛起黑色絲帶的物理治療師黎先生表示，對於警察多番阻礙救援人員急救示威者感到憤怒。他指出，警察於8月31日在太子港鐵站武力拘捕示威者後封站數小時，連醫護人員都不得內進，無人知曉站內傷者情況，做法非常危險，亦不公道。他續指，在一切大事情上，甚至戰爭，救援工作都應被放在首位，他批評警方阻礙救援、以及拘捕現場義救人員的做法十分過份。