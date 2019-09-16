【9.15衝突】浸大學生記者被捕　錢大康：已敦促警方公平處理案件

反修例風波持續，昨天（15日）港島多區都爆發衝突，浸會大學一名學生記者昨在炮台山一帶採訪時，被警方截查及搜出一把餐刀，該名記者指日前為慶祝中秋，故攜有餐刀以切月餅，警方最後將該名蘇姓學生記者拘捕。 浸大校長錢大康向師生發信，稱校方非常關注事件，已就此接觸警方，敦促警方公平、適切處理案件，而傳理學院院長及老師亦已為被捕學生提供法律及家庭支援。 另外，有浸大傳理學生發起聯署聲明，強烈譴責警方無理濫捕及妨礙新聞自由，促請警方盡快釋放記者，同時發起今天下午在浸大校園內遊行，要求校方承擔責任，支援被捕學生。

被捕記者被搜出一把餐刀，遭被捕帶走。（香港浸會大學新聞系—廣播新聞網(BNN) 授權 facebook 影片截圖）

錢大康向學生發信，指校方深切關注事件，傳理學院院長及老師亦已為被捕學生提供法律及家庭支援。校方亦已就此接觸警方，敦促警方公平、恰當處理案件，並會繼續跟進事件及提供支援。

有浸大傳理學生發起聯署聲明，強烈譴責警方無理濫捕及妨礙新聞自由，促請警方盡快釋放記者，聯署在今晚截止，後會交予錢大康、傳理學院院長黃煜及新聞系系主任劉志權。

浸大生發起下午2時於校內遊行

另外，有浸大學生發起今天下午2時在浸大校園內遊行，由賽馬會廣場遊行至邵逸夫行政大樓，訴求包括要求校方承擔責任，支援被捕學生，並譴責警方濫捕。

浸大新聞系高級講師呂秉權就在社交平台facebook專頁表示：「我願以人格擔保我的學生」。

呂秉權就在社交平台稱，「我願以人格擔保我的學生」。 （facebook截圖）

浸大廣播新聞網指，該名姓蘇的男學生，昨晚(15日)正以浸大廣播新聞網（BNN）記者身分進行採訪，晚上11時許，與另外3名記者在炮台山道及英皇道交界，突然被防暴警員截停搜袋，期間一名記者被搜出一把餐刀，他多次強調因日前是中秋節，餐刀是用來切月餅，但一名女警指「好難不懷疑」，最終他被警員帶上私家車。

凌晨4時許，廣播新聞網指，姓蘇學生已與大律師劉偉聰和律師伍展邦會面，律師指他身體及精神狀態良好。而廣播新聞網譴責警方無理濫捕，並促請警方盡快釋放該記者。