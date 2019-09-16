【光復屯門公園】發起人擬9.21再上街　向警方申不反對通知書未果

一批網民、屯門街坊於7月初發起「光復屯門公園」遊行，不滿被公園「大媽」表演滋擾，有屯門公園衛生關注組成員計劃於本周六（21日）再發起「光復屯門公園」遊行，並於今日（16日）早上與警方商討遊行詳情。 遊行共同發起人巫堃泰接受《香港01》訪問時聲稱，是次遊行和反逃犯條例無關，目的是反映社區議題，他指警方將維持秩序的責任推卸予遊行申請方，質疑警方「似為反對周末的遊行作鋪排」。

「光復屯門公園」遊行共同發起人巫堃泰接受《香港01》訪問，批評警方將維持秩序的責任推卸予遊行申請方，質疑警方「似為反對周末的遊行作鋪排」。（王海圖攝／資料圖片）

屯門公園衛生關注組上周向警署申請遊行不反對通知書，3名成員今日早上與屯門警署開會，商討於本周六的「光復屯門公園」遊行安排。遊行共同發起人巫堃泰接受《香港01》訪問，他稱警方於會面前突然「改口」，只准許遊行申請人一人與警方會面商討，申請人於會面前再次要求安排全體會面，後亦遭到警方當面拒絕。

網民、屯門街坊於7月初發起「光復屯門公園」遊行，不滿被公園「大媽」表演滋擾。（羅君豪攝／資料圖片））

巫堃泰續指，會面上遊行申請人曾多次被警方問及「如何保障遊行期間之公眾安全」；而申請人則回應主辦方（關注組）並沒有執法權，執法工作應由警方負責。巫堃泰表示，由於今次遊行申請預計人數為3000人，主辦方將派出100人作糾察隊，並會跟隨上次遊行經驗，即時對在場反對遊行之人士作出勸喻並通知警方，他指稱警方未有即時接受上述解釋，是「打倒昨天的我」。

另外，遊行申請人在會上亦向警方出示遊行起點，即新和里遊樂場足球場的租場證明，警方指該「場紙」為踢波之用，而非作遊行起點。警方在會上要求申請人於今日下午5時前回覆「如何保障遊行期間之公眾安全」，巫堃泰批評時間倉促，質疑警方「刁難」遊行。關注組強調「光復屯門公園」遊行的訴求為社區議題，並在7月區議會會議上有跨黨派共識。