【光復屯門公園】通過取消自娛區　區議員指未能完全解決色情問題

屯門公園「大媽」問題困擾當區居民多年，勁歌熱舞造成嚴重噪音問題，表演甚至涉及色情成份，令居民側目。網民上周六起「光復屯門公園」行動後，屯門區議會昨天（9日）一致通過取消屯門公園自娛區。 工黨屯門區議員譚駿賢今天（10日）接受港台節目《千禧年代》訪問，指取消自娛區不能解決所有問題，又指過去部分色情問題並非在自娛區出現，各方需繼續想方設法解決有關問題。

譚駿賢建議「先破後立」。（資料圖片／盧翊銘攝）

譚駿賢指出，市民「光復」屯門公園過後，過往在公園表演的「大媽」已數天沒有出現，警方亦已加強巡邏，認為情況改善與人民的抗爭有關。

他指出，政府過往多年就屯門公園問題一陣「嘆慢板」，令當區居民飽受困擾，不過他指出取消自娛區不能解決所有問題，又指過去部分色情問題並非在自娛區出現，各方需繼續想方設法解決有關問題。

他認為，在政府完成修改《遊樂場地規例》（第132BC章）第25條前，政府需要交代處理方案，紓緩現時情況，同時他建議「先破後立」，要求現時所有在公園表演的人士離開，若有人日後希望在公園作正常的表演，可向當局申請。