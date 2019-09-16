【逃犯條例】3男涉串謀破壞輕鐵設施　准保釋但須禁足所有港鐵站

3名青年本月初於屯門遭警員截停私家車，被搜出鎚仔、螺絲批等工具，以及印有3名警員資料及照片的紙張。警方調查後發現「車cam」錄到有人討論如何破壞輕鐵閘機 、閉路電視等。3人被控一項串謀損壞財產罪，早前提堂時被拒保釋，今（16日）於高等法院再作申請。眾人獲法官批准以2萬元現金及2萬元人事擔保外出，但被禁足所有港鐵站，並須守宵禁令、不可離港等。庭內公眾席坐滿支持者。

多個輕鐵站的售票機暫停使用，並以紙皮及保鮮紙包裹密封。（倪清江攝）

３被告均大學畢業

3名被告均於上年大學畢業，依次為李懷恩（24歲，眼鏡銷售員，現正準備創業）、張溱煒（24歲，兼職鋼琴老師及網球教練）和李鈞浩（23歲，市場行政人員）。他們被控於2019年9月5日在屯門青山魚類批發市場外，與其他人串謀損壞港鐵財產，即輕鐵站的出入閘感應器、售票機、閉路電視鏡頭。案件於11月27日再提堂。

保釋條件包括不能踏足所有港鐵站

法官張慧玲批准眾被告以2萬元現金及2萬人事擔保外出，但須交出旅遊證件，其間不可離港、不得踏足所有港鐵站，包括輕鐵。此外，首被告及第3被告須守11時至7時的宵禁令，而次被告的宵禁時間則為12時7時。3人亦須每日往警署報到，及居於報稱住址。

案件編號：HCCP471/2019