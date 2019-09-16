男警訛稱腦有血塊籌錢還按揭　涉呃女子借錢10萬元兼妨礙司法公正

廉政公署今日（16日）正式落案起訴一名25歲男警員，涉嫌欺詐一名女子20筆貸款及購買一隻名貴手錶，分別涉款9.55萬元及價值逾6.2萬元。該名男警員涉透過手機交友應用程式認識該女子，並虛假表示自己急需籌錢，以償還按揭及汽車貸款，又稱自己腦內有血塊，需要籌措醫藥費。 廉政公署又指，該名警員同時被控妨礙司法公正，指他涉嫌曾致電該女事主，要求及誘使她不再跟進向廉署投訴的欺詐指控。

廉政公署今日（16日）指出，一名25歲男警員被控涉嫌欺詐一名女子20筆貸款及名貴手錶，分別涉及9.55萬元及逾6.2萬元。（資料圖片）

廉署指，早前接獲警務處轉介的貪污投訴，經調查後，被告警員張永亭涉4項罪名，當中3項為欺詐，以及一項妨礙司法公正。被告將於周三（18日）在西九龍裁判法院答辯。

涉嫌欺詐貸款共9.55萬元

廉署表示，該名警員於2015年6月，透過一個手機交友應用程式認識了一名女子。

他涉嫌於2015年7月18日至翌年12月10日，向該女子虛假地表示自己急需籌錢以償還按揭及汽車貸款，及就自己腦內有血塊籌措醫藥費，意圖詐騙而誘使女子向他提供20筆貸款，合共9.55萬元。

涉意圖詐騙逾6.2萬元手錶

另一項欺詐控罪，則指他涉嫌於或約於2017年3月17日，向該女子虛假地表示自己已向警務處辭職，並轉任倫敦金交易銷售員，他曾訛稱因工作關係，需購買及穿戴一隻名貴手錶，又稱若該女子替自己購買手錶，會每月向她償還2,000或3,000元。

廉署表示，被告意圖詐騙而誘使該女子，替他付款購買一隻價值逾6.2萬元的手錶。

涉嫌要求女子勿跟進指控

同時，廉署又指，該名警員涉嫌於去年7月26日期間致電該女子，要求及誘使她不再跟進向廉署投訴的欺詐指控，涉及一項妨礙司法公正罪行。