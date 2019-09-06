許氏兄弟找換員涉串謀使用虛假文件欺騙公司　遭廉署起訴

廉政公署今日（6日）落案起訴許氏兄弟外幣找換有限公司（許氏兄弟）一名找換店職員，控告她涉嫌使用載有虛假匯率及結算金額的匯款表格欺騙該找換店。被告已獲廉署准予保釋，將於下周二（10日）在九龍城裁判法院答辯。

一名許氏兄弟找換員涉使用虛假文件欺騙公司，遭廉署起訴。（資料圖片）

46歲被告周海英在案發時為許氏兄弟找換員，被控一項代理人意圖欺騙其主事人而串謀使用文件罪名，違反《防止賄賂條例》第9（3）條及《刑事罪行條例》第159A條。

案情指，被告於案發時被派往一間位於油麻地的分店，在一名分店經理的監督下工作。該分店經理獲授權可行使酌情權向客戶提供一個較優惠的匯率，但該匯率不可低於許氏兄弟每日訂立的最低匯率。控罪指被告涉嫌於去年6月4日至7月16日期間，與該分店經理一同串謀，意圖欺騙許氏兄弟而使用文件，即三份載有虛假陳述的「匯款申請書」表格。

被告涉嫌意圖以該些虛假陳述誤導許氏兄弟，即該三份表格上的匯率相比之前協定的匯率對匯款人更有利，以及該些表格上的結算金額低於從匯款人收取的結算金額。就涉案的三筆匯款，其實際結算金額與表格上所載有以較優惠匯率計算所得的結算金額，相差919元。